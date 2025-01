Google TV intégrera l’IA Gemini en 2025 pour une interaction plus facile

D'ici 2025, les appareils Google TV bénéficieront de Gemini AI, une avancée technologique qui rendra la communication avec ces dispositifs encore plus facile et instinctive.

Tl;dr Google présente les nouvelles fonctionnalités de Google TV lors du CES.

L’IA Gemini de Google sera intégrée à l’Assistant Google pour des interactions plus naturelles.

Les nouveaux téléviseurs Google TV incluront des microphones à champ lointain et des capteurs de proximité.

Google révèle une nouvelle expérience avec Google TV

Google a profité du CES de cette semaine pour donner un aperçu des nouveautés logicielles et matérielles à venir pour les appareils Google TV. Ces innovations comprennent l’intégration de Gemini, le modèle d’IA de Google, à l’Assistant Google, ainsi qu’une nouvelle expérience ambiante.

Une interaction plus naturelle avec l’Assistant Google

Si vous avez déjà utilisé un appareil Google TV, il est fort probable que vous ayez déjà utilisé la commande « Hey Google » pour rechercher des émissions à regarder. Avec l’ajout de Gemini, ces « conversations » devraient désormais se sentir plus naturelles. Poser des questions de suivi ou même changer de sujet pour demander autre chose ne nécessitera plus de répéter la commande. Vous devriez également pouvoir rechercher du contenu de manière plus intuitive, en disant des choses comme : « Quels sont les derniers films de Disney ? » Interagir avec vos appareils intelligents connectés à votre domicile devrait être également facilité, vous permettant de dire, par exemple, « Qui est à la porte d’entrée ? » pour visualiser le flux de votre sonnette vidéo.

Une nouvelle expérience ambiante

En plus de ces améliorations, Google travaille également sur une nouvelle expérience ambiante qui s’appuiera sur des capteurs de proximité pour déclencher un hub à l’écran affichant des widgets personnalisés tels que la météo, les actualités, le trafic, etc. Lorsque vous ne consultez pas le hub ou que vous ne regardez pas activement la télévision, un mode toujours actif peut afficher de l’art ou même des écrans de veille générés par l’IA, encore une fois rendu possible par l’intelligence de Gemini.

Des fonctionnalités déjà vues, mais améliorées

Nous avons déjà vu des versions de certaines de ces fonctionnalités auparavant. Par exemple, les écrans intelligents Echo Show d’Amazon s’appuient sur des capteurs de proximité pour afficher des détails personnels. De plus, compléter vos requêtes avec des vidéos YouTube et créer des écrans de veille avec l’IA sont des fonctionnalités que nous avons vues avec le nouveau Google TV Streamer de l’année dernière.

Google a démontré ces nouvelles fonctionnalités au CES cette semaine et a annoncé que la technologie sera disponible sur les nouveaux appareils Google TV dans le courant de l’année, mais nous ne disposons pas encore d’une date précise pour la disponibilité de ces nouveaux appareils.