Google Gemini : une mise à jour révolutionnaire avec une fonctionnalité mémoire inédite

La dernière mise à jour de Google Gemini vient d'être dévoilée, introduisant une fonctionnalité révolutionnaire liée à la mémoire. Découvrez ce que cette nouvelle fonctionnalité peut faire et comment elle pourrait changer la donne.

Tl;dr Google One AI Premium permet désormais d’enseigner ses préférences à Gemini AI.

Les utilisateurs peuvent gérer leurs données enregistrées via une page « Saved Info ».

Cette mise à jour améliore l’efficacité et la créativité en éliminant les explications répétitives.

Google One AI Premium : Une expérience personnalisée avec Gemini AI

Google vient d’annoncer une innovation majeure pour les utilisateurs de son plan Google One AI Premium : la possibilité d’enseigner à Gemini AI leurs centres d’intérêt et préférences. Ainsi, l’intelligence artificielle pourra proposer des réponses plus adaptées et personnalisées. Qu’il s’agisse de buts professionnels, de passe-temps ou d’aspirations de vie, tout ce que vous choisissez de partager avec Gemini, le chatbot s’adaptera et alignera son comportement à vos besoins.

Une gestion des données partagées

À l’instar du ChatGPT d’OpenAI, concurrent majeur de Gemini, les utilisateurs peuvent partager et gérer leurs informations enregistrées par le biais de conversations naturelles ou via la nouvelle page « Saved Info ». Celle-ci offre des outils pour visualiser, modifier ou supprimer les données partagées, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs inputs et sur la manière dont Gemini les utilise.

Transparence et efficacité

Si Gemini n’est pas parfait, comme toute plateforme d’IA, la transparence est primordiale. C’est pourquoi Google travaille à cette mise à jour, qui notifiera les utilisateurs lorsque leurs informations enregistrées sont utilisées pour personnaliser les réponses. Ce dispositif vise à améliorer l’efficacité et la créativité en éliminant les explications répétitives, tout en offrant des interactions plus cohérentes et prévisibles.

En outre, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les écrivains, les développeurs, les étudiants et toute personne qui s’appuie sur l’IA pour optimiser ses flux de travail. Cette expérience personnalisée, actuellement disponible en anglais, est exclusive à Gemini Advanced dans le cadre du Google One AI Premium Plan.

Une avancée majeure dans l’IA

Cette mise à jour, combinée à la sortie récente de l’application autonome Gemini pour iPhone, permet aux utilisateurs de générer des images, de récupérer des informations et de résoudre des problèmes concrets avec une efficacité inédite. Elle met en lumière l’engagement de Google à repousser les limites de ce que l’IA peut faire, et sa détermination à faire progresser la personnalisation et l’accessibilité.