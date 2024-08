Google TV Streamer : successeur prometteur de la gamme Chromecast

Grâce à la prise en charge de Matter et Thread, cette passerelle domestique intelligente a considérablement évolué.

TL;DR Google lance une nouvelle version de Chromecast, Google TV Streamer.

Le nouveau dispositif présente de meilleures fonctionnalités et capacités matérielles.

Les améliorations comprennent l’interface utilisateur, le stockage, les commandes de maison intelligente et les fonctionnalités de l’IA.

Google présente Google TV Streamer, une avancée significative dans le monde du streaming

Google, avec sa promesse constante d’innovations technologiques, a encore une fois franchi une nouvelle étape en matière de streaming vidéo avec le lancement du Google TV Streamer. Remplaçant le Chromecast, ce boîtier est plus qu’une simple interface de streaming : il s’agit d’un centralisateur de la maison intelligente.

Un design repensé pour une expérience utilisateur optimisée

Avec une conception en forme de coin, le Google TV Streamer est élégamment intégré à l’architecture de votre espace de divertissement. Conçu pour offrir une meilleure réception de ses commandes et interagir avec d’autres dispositifs intelligents, il se distingue par sa simplicité et son efficacité. Sa télécommande remaniée ajoute une touche de praticité avec son bouton personnalisable et un micro intégré pour appeler l’Assistant Google.

Hausse significative des capacités matérielles

Google n’a pas lésiné sur les améliorations matérielles : un processeur 22% plus rapide, une mémoire RAM doublée à 4 Go et une capacité de stockage multipliée par quatre avec 32 Go. Ces améliorations matérielles offrent aux utilisateurs une expérience de streaming de haute qualité avec une résolution maximale de 4K/60fps, ainsi que le support de HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et l’audio spatial. De plus, le dispositif comporte une prise HDMI 1.1, un port USB-C alimenté et un slot Ethernet dédié pour une bande passante maximale.

Centre de commandes intelligentes et nouvelles fonctionnalités de l’IA

En dehors de ces améliorations, le Google TV Streamer fait également un bond en avant en termes de fonctionnalités de maison intelligente. Il comprend une version propre à lui du panneau Google Home, ce qui facilite le contrôle des appareils connectés à la maison, tels que les lumières intelligentes ou les sonnettes vidéo. L’IA Gemini offre quant à elle des recommandations personnalisées en fonction du contenu visionné, des résumés, des critiques ou des descriptions saison par saison pour les programmes inconnus. En cas de perte de la télécommande, l’Assistant Google est là pour aider à la retrouver.

Préparez-vous, cette nouvelle ère du streaming débarque avec le Google TV Streamer, un rival de taille pour l’Apple TV 4K et les autres boîtiers Android. Disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui, il est proposé au prix de 100 dollars et sera en vente officielle dès le 24 septembre, en deux coloris : blanc porcelaine et hazel.