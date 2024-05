Comment utiliser Google Chromecast pour les vidéos et l’audio

Google Chromecast est un standard très utile et simple d'utilisation pour diffuser un contenu audio ou vidéo sur un autre appareil compatible. Voici comment en profiter.

Si vous voulez voir un film ou une série sur un grand écran, ou diffuser de la musique sans fil sur une enceinte, le standard Chromecast est l’une des meilleures solutions : il n’y a pas plus simple à utiliser, il fonctionne sur une très grande variété d’appareils et d’apps et vous pouvez même vous en servir pour afficher en miroir votre navigateur ou votre écran Android. Voici tout ce que vous devez savoir sur la technologie Chromecast développée par Google et le protocole Google Cast sous-jacent, des étapes de configuration jusqu’aux modèles de TV compatibles, et tout ce qu’il y a entre.

Qu’est-ce que Chromecast ?

Techniquement parlant, un Chromecast est un appareil qui permet de diffuser vidéo et audio sans fil, un peu comme le Chromecast avec Google TV, par exemple. Cependant, le terme est aussi communément employé pour faire référence au processus de streaming sans fil en lui-même, en partie parce que de nombreux appareils ont désormais des capacités Chromecast natives, sans nécessiter de dongle (les smart TV de Sony, par exemple, et les Google Nest Hub).

La technologie sous-jacente est Google Cast, un protocole ou un ensemble de standards développés par Google qui indique aux appareils comment communiquer les uns avec les autres et avec le web. Tant que l’appareil depuis lequel vous envoyez le contenu est compatible Google Cast et l’appareil sur lequel vous envoyez le contenu supporte Google Cast, vous pouvez profiter de Chromecast.

L’appareil qui envoie comme celui qui reçoit doivent être sur le même réseau Wi-Fi et une fois que vous tapotez sur le bouton de diffusion, voici ce qui se passe : l’appareil émetteur (votre téléphone, par exemple), parle au récepteur (votre TV, par exemple), et lui indique où, sur Internet, il peut trouver la vidéo que vous regardez ou l’audio que vous écoutez. Ce fichier est alors diffusé à l’appareil récepteur depuis le web, mais il est possible de contrôler la lecture depuis l’appareil original sur lequel vous avez démarré la lecture.

Si vous utilisez un téléphone et un TV avec Chromecast pour regarder un film, le film n’est pas diffusé depuis le téléphone vers la télévision – le téléphone se contente d’indiquer au TV sur quel stream il doit se connecter et où vous en êtes. Cela signifie que le téléphone ne travaille pas, pas de traitement, ni de transmission, et cela permet de laisser votre réseau relativement tranquille.

Appareils compatibles Chromecast

En ce qui concerne les smartphones et tablettes Android, vous pouvez diffuser tout ce qu’il y a sur votre écran vers n’importe quel appareil Chromecast et envoyer du contenu depuis certaines apps. Pratiquement toutes les apps media, de Pocket Casts à Prime Video en passant par Tidal, ont un bouton de diffusion dans leur interface.

Sur les iPhone et iPad, il n’y a pas de support de Chromecast pour le mirroring d’écran comme sur Android, mais vous trouverez un bouton de cast dans la majorité des apps media comme Netflix et Spotify. Les seules exceptions sont les propres apps d’Apple, comme Apple TV et Apple Music (mais vous pouvez diffuser depuis Apple Music sur Android).

La fonctionnalité Chromecast est aussi présente nativement sur Google Chrome : cela signifie que vous pouvez afficher le site BeGeek, une présentation Google Slides ou quoi que ce soit d’autre de votre navigateur sur un plus grand écran – mais dans ce scenario, les appareils émetteur et récepteur communiquent directement, ce n’est donc pas très rapide pour gérer les flux vidéo et audio. Cela fonctionne sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez faire fonctionner Chrome.

Un grand nombre de web apps peuvent aussi envoyer sur les appareils Chromecast par la méthode traditionnelle – en partageant le lien du contenu pour un relais simple – pour peu que vous les ouvriez dans Chrome. YouTube, Disney+, Plex, Spotify et nombre d’autres ont un bouton Chromecast dans leur interface s’ils sont lancés dans le navigateur Chrome.

En ce qui concerne les appareils capables de recevoir des liens Chromecast, on trouve évidemment les dongles Chromecast. De plus, tous les TV sous Android TV ou Google TV peuvent fonctionner comme un Chromecast, sans accessoire supplémentaire. Les TV de Sony, Philips, Sharp et Vizio sont compris, et Google propose une liste ici.

Chromecast fonctionne avec la gamme d’enceintes connectées Nest et si vous avez un smart display Nest, vous pouvez diffuser une vidéo et les onglets Chrome ainsi que l’audio. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez même ouvrir un Google Doc sur votre Nest Home Hub – peu pratique, certes, mais cela montre à quel point le standard Chromecast est polyvalent.

Si vous voulez diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, trouvez le bouton de diffusion dans l’app – un rectangle avec trois arcs concentriques dans le coin inférieur gauche (mais Spotify fait différemment avec une icône en forme d’enceinte devant un écran -. Le bouton est le plus souvent sur l’écran “en cours de lecture”. Vous verrez ce même bouton sur de nombreuses web apps dédiées à l’audio ou la vidéo, si elles sont ouvertes dans Chrome.

Si vous diffusez depuis le navigateur web Chrome, il est toujours mieux d’utiliser le bouton de diffusion sur le site en lui-même, s’il est présent. Dans le cas contraire, cliquez sur les trois points (en haut à droite), puis choisissez “Enregistrer et partager” et “Diffuser” pour envoyer le contenu de l’onglet sur un appareil Chromecast. Vous pouvez continuer d’utiliser Chrome normalement, mais l’onglet sera reproduit sur l’autre écran.

Pour diffuser l’écran sur un appareil Android Pixel, ouvrez les Paramètres et choisissez Appareils connectés, Préférences de connexion et Diffusion. Sur un appareil Android autre, vous pouvez utiliser l’app Google Home et faire de même : tapotez sur l’appareil Chromecast de votre choix dans l’onglet Appareils et choisissez Diffuser mon écran.

Une fois la diffusion Google Cast initiée, une liste des appareils compatibles Chromecast sur le même réseau Wi-Fi apparaît : tapotez sur celui que vous voulez utiliser. Après quelques instants, la connexion est établie. Vous pouvez continuer d’utiliser l’appareil, qu’il s’agisse d’une app ou d’un onglet de navigateur, pour contrôler ce qui se passe sur l’autre écran (votre téléphone peut alors devenir une télécommande pour votre TV, par exemple).