Le Animal Crossing de Netflix débarque sur Android et iOS en Juin

"Cozy Grove : Camp Spirit" est le tout premier jeu développé par Spry Fox depuis son acquisition par Netflix. Et vous, avez-vous eu l'occasion de le découvrir ?

Un nouvel ajout à l’offre de jeu mobile de Netflix

Pour tous les amoureux des jeux mobiles, une nouvelle surprise nous vient de la plateforme de streaming, Netflix. Le 25 juin, le géant de l’audiovisuel ajoutera à son catalogue un nouveau titre impatiemment attendu : “Cozy Grove: Camp Spirit”. Ce jeu viendra enrichir une offre déjà fournie, signe de la volonté de Netflix de diversifier son offre de services.

Un premier jeu de Spry Fox sous l’égide de Netflix

“Cozy Grove: Camp Spirit” est le premier jeu développé par le studio Spry Fox depuis son acquisition par Netflix en 2022. L’univers du jeu vous plongera dans une “aventure chaleureuse” selon l’expression du développeur, où vous serez chargé de la mission audacieuse d’aider des ours fantômes à améliorer leur île hantée. Les joueurs pourront ainsi profiter de nouvelles activités, découvrir des histoires de fantômes inédites et adopter de nouveaux compagnons à fourrure, chacun avec des histoires et des capacités uniques.

Netflix, un acteur majeur du jeu mobile

Depuis 2017, Netflix s’est investi dans le monde du jeu mobile, avec un premier essai concluant grâce à “Stranger Things”. Aujourd’hui, la ludothèque mobile du géant du streaming compte “près de 100” titres. “Cozy Grove: Camp Spirit” sera le troisième jeu d’un studio interne depuis que Netflix a commencé à acquérir des studios indépendants, tels que Spry Fox, Night School Studio, Boss Fight Entertainment et Next Games. En outre, Netflix construit des studios à Helsinki et Los Angeles, où il travaille sur un jeu AAA.

Inscrivez-vous dès maintenant

Pour les plus impatients, la pré-inscription pour “Cozy Grove: Camp Spirit” est déjà disponible sur Google Play et l’App Store. N’hésitez pas à consulter la bande-annonce ci-dessous pour en savoir plus sur ce titre qui promet de beaux moments de détente.