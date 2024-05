Netflix se transforme en entreprise de technologie publicitaire

Le géant du streaming centralise son développement en interne. Quelles innovations cette décision va-t-elle générer ?

Tl;dr Netflix introduit une option de compte avec publicités.

L’option avec publicités attire 40% des nouveaux utilisateurs.

Netflix internalise son développement technologique publicitaire.

Collaboration avec Google et The Trade Desk annoncée.

Une offre adaptée aux nouvelles attentes du marché

Jadis, les entreprises de streaming promettaient à leurs clients une expérience sans publicités. Puis, face à une concurrence toujours plus agressive, portée par des géants comme Amazon et Disney, les tarifs ont commencé à grimper. C’est dans ce contexte que Netflix, le leader incontesté du streaming, introduit désormais une offre financée par la publicité.

La force du marché publicitaire

Pour seulement 7 dollars par mois, le géant du streaming propose désormais une offre financée par la publicité. Selon Netflix, ce nouveau service connaît déjà un vif succès, avec 40 millions d’utilisateurs actifs par mois. “L’option avec publicités attire 40% des nouveaux utilisateurs”, affirme la firme. Une véritable révolution, quand on pense qu’il n’y avait que 15 millions d’utilisateurs de cette offre il y a six mois.

Une indépendance technologique et commerciale

Pour parvenir à cette réussite fulgurante, Netflix a travaillé de concert avec Microsoft, partenaire technologique et commercial de premier plan. Pourtant, les choses sont sur le point de changer. “Notre choix de passer en interne nous permettra de propulser le plan de publicité avec le même niveau d’excellence qui a fait de Netflix le leader de la technologie de streaming d’aujourd’hui”, a déclaré Amy Reinhard, la responsable des publicités chez Netflix. Ainsi, le géant du streaming devient une véritable entreprise technologique publicitaire à part entière.

De nouvelles collaborations en perspective

C’est une nouvelle ère qui commence pour Netflix. L’entreprise ne se contentera plus de Microsoft comme unique partenaire technologique. Elle prévoit en effet de s’associer à Google Display & Video 360 et The Trade Desk dès cet été. Ces collaborations ouvrent un horizon prometteur pour le leader mondial du streaming, déjà bien implanté grâce à sa nouvelle vision stratégique.