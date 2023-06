Le nouvel éditeur de script de Google Home rend l'automatisation plus facile et puissante encore, pour aller plus loin dans le contrôle de votre maison connectée

Google a lancé officiellement la nouvelle version de son app Home le mois dernier, ajoutant notamment les routines pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur les automatisations de leur maison connectée. Aujourd’hui, la firme de Mountain View introduit un nouvel éditeur de script, comme elle l’annonce dans un post sur son blog Google Nest. Cela permet d’offrir aux utilisateurs un contrôle plus granulaire encore sur leurs automatisations, leur permettant de faire des choses comme “diminue la lumière et descends les volets lorsque le téléviseur du salon est allumé et qu’il fait nuit”, pour reprendre un exemple de Google. Ceci demande cependant quelques connaissances en programmation dans la mesure où le système utilise le langage YAML.

Le nouvel éditeur de script de Google Home rend l’automatisation plus facile et puissante encore

Mettre au point une telle automatisation nécessite trois éléments : un démarreur, des conditions et des actions. Le démarreur vient déclencher l’automatisation, par exemple allumer le TV dans l’exemple ci-dessus. Les conditions, quant à elles, sont les prérequis à remplir avant que le script ne se lance ; par exemple, toujours dans notre exemple, l’heure doit être comprise entre le coucher et le lever du soleil. Enfin, les actions viennent définir ce qu’il faut faire sur quels appareils, ici, descendre les volets et éteindre les lumières.”

Bien que Google offre déjà un niveau tout à fait décent de contrôle avec les routines, il n’est pas possible avec ces dernières de faire des choses comme programmer plusieurs démarreurs dans une automatisation ou de définir des conditions. L’éditeur de script, en comparaison, permet d’utiliser près de 100 démarreurs, conditions et actions qui peuvent être utilisés pour créer des automatisations très personnalisées.

Pour aller plus loin dans le contrôle de votre maison connectée

L’éditeur de script est disponible dans une version preview publique de l’app Google Home ou sur le web. Il s’accompagne d’une grande variété d’exemples. Google propose aussi un guide pas-à-pas. L’ensemble fonctionne sur tous les appareils Google Home et tiers compatibles, et les automatisations sont opérationnelles avec des capteurs très populaires, y compris ceux supportant Matter. Pour en savoir plus, allez consulter le blog Google Nest.