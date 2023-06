Un easter egg dans Google Search en hommage au jeu Katamari Damacy. Pour passer le temps en faisant rouler une balle.

Google a une longue histoire en ce qui concerne les easter eggs dans son moteur de recherche, qu’il s’agisse d’intégrer des mini-jeux ou des animations lorsque l’on cherche des mots clefs particuliers. L’entreprise poursuit dans cette voie aujourd’hui avec un petit jeu jouable lorsque vous cherchez “Katamari”, un jeu qui avait vu le jour, à l’origine, sur PlayStation 2.

Un easter egg dans Google Search en hommage au jeu Katamari Damacy

Ce mini-jeu vous permet de passer le temps avec une balle virtuelle. Pour démarrer, cliquer sur l’icône en forme de balle Katamari sur la droite de votre écran. Vous pouvez jouer avec les touches flèches de votre clavier si vous êtes sur un ordinateur de bureau ou un portable ou avec vos doigts si vous avez un appareil mobile.

Cet easter egg fait très certainement référence au récent remaster de We Love Katamari sorti il y a quelques jours. Le jeu, qui avait été lancé sur PlayStation 2 en 2005, s’est même offert un titre remasterisé : We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Il est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam depuis le 1er juin.

Pour passer le temps en faisant rouler une balle

La franchise Katamari est développée par Bandai Namco et tourne autour d’une série de jeux de puzzle-action dans lesquels vous incarnez le Prince. Dans cette série surréaliste, vous devez faire rouler une balle faite de pleins de choses des plus étranges, comme des chats, des voitures et autre – ces balles remplacent les étoiles dans le ciel qui ont été détruites par votre propre père, le Roi du Cosmos.

Fort heureusement, la version de Google est moins stressante. Il n’y a pas d’objectif ou de limite de temps en soi-, il faut simplement faire évoluer la ball Katamari jusqu’à ce que vous en ayez marre (ou que vous ayez tout attrapé avec la balle). Et il faut bien reconnaître que c’est assez addictif. Sur ordinateur, le jeu est très fluide, l’expérience très agréable. Sur mobile, par contre, c’est, à mon sens, un peu moins facile, avec un lag notable qui rend l’expérience moins sympathique. Mais pour un petit easter egg, les fans de Katamari devraient bien s’amuser.