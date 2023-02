We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, un remaster pour une licence décalée

La célèbre "japoniaiserie" vidéoludique de Keita Takahashi revient avec un remaster.

Toujours développé par la même équipe au sein de Bandai Namco, We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie est une version remastérisée de We Love Katamari (exclusivité PS2 en 2005). Celle-ci propose des améliorations graphiques ainsi que de nouvelles fonctionnalités, dont cinq défis inédits qui ramèneront les joueurs à l’enfance du Roi de Tout le Cosmos. Ils pourront également prendre des photos avec la caméra selfie et personnaliser leur liste de musique de fond avec leurs morceaux préférés.

Un trailer pour We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Carolyn Chang, directrice associée chargée des marques chez l’éditeur japonais Bandai Namco, a déclaré :

Avec un gameplay fantaisiste et toujours inédit, une bande-son mémorable et une galerie de personnages inoubliables, We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie rassemble tout ce qui a fait la renommée de la licence en une nouvelle expérience que les nouveaux venus et les fans de longue date pourront apprécier. Nous sommes ravis de faire revivre cette série largement acclamée et de faire découvrir à une nouvelle génération de joueurs le gameplay inventif et l’univers engageant de Katamari Damacy.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie sortira le 2 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam).