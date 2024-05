Ubisoft annule The Division Heartland

The Division Heartland ne verra finalement pas le jour.

Tl;dr Le développement de The Division Heartland est abandonné par Ubisoft.

Les ressources sont redéployées vers les jeux XDefiant et Rainbow Six Siege.

The Division Heartland devait être un jeu de tir multijoueur de survie avec un modèle économique free-to-play.

XDefiant est considéré comme voué à l’échec à cause d’une forte concurrence.

Ubisoft réoriente ses ressources

Au cours de la présentation de ses résultats financiers annuels, l’éditeur français Ubisoft a créé la surprise en annonçant l’annulation d’un de ses jeux les plus attendus, au profit d’un autre qui semble pourtant promis à l’échec. Le jeu annulé, The Division Heartland, était en développement depuis quatre ans.

La déception The Division Heartland

Ce jeu standalone free-to-play inspiré de l’univers de The Division avait déjà suscité l’enthousiasme des fans de la franchise en combinant le gameplay JcJvE (joueur contre joueur contre environnement) de The Division 2 avec des éléments du genre survival. Cependant, selon Ubisoft, cette décision radicale a été prise afin de “redéployer des ressources vers des opportunités plus importantes comme XDefiant et Rainbow Six Siege“.

Les paris incertains XDefiant et Rainbow Six Siege

Si l’investissement dans Rainbow Six Siege semble justifié par sa popularité constante, notamment dans le milieu de l’eSport, le choix de se concentrer sur XDefiant, un jeu expérimental dans un marché déjà saturé, soulève des interrogations. De nombreux observateurs estiment que XDefiant semble voué à l’échec, contrairement à The Division Heartland qui présentait un potentiel réel.

L’avenir incertain de XDefiant

XDefiant, le nouveau pari d’Ubisoft, a du chemin à faire. Ce jeu de tir multijoueur à la première personne, qui vise à rivaliser avec Call of Duty, devra faire face à une concurrence féroce. De plus, l’absence de matchmaking basé sur les compétences, même dans les listes de lecture informelles, pourrait nuire à son attrait sur le long terme.