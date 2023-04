The Division : un point sur l’avenir de la licence avec le “Division Day”

Ubisoft dévoile des informations inédites sur The Division 2, The Division Heartland et The Division Resurgence.

Le suivi de The Division 2 par Massive Entertainment va entrer dans sa cinquième année de contenus (requiert l’extension Warlords of New York) à partir de juin prochain avec quatre saisons :

Broken Wings introduira une nouvelle façon de procéder aux chasses à l’homme ainsi qu’un nouveau mode de jeu rogue-lite, intitulé Descent, qui sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de The Division 2 dès le début de l’année 5. Ils assisteront également à la suite de la reconstruction, qui durera plusieurs saisons, de la Colonie du Château et permettra de redonner vie à ce lieu dévasté avec un nouvel objectif. Dans le cadre du pass premium de la saison 1, les joueurs pourront débloquer des pièces d’une tenue sur le thème de Splinter Cell pour aider la 5ème Liberté à se frayer un chemin à travers DC et NYC

Puppeteers conduira les agents à s’aventurer dans le domaine de Meret pour une nouvelle confrontation avec les Nettoyeurs

Vanguard proposera aux agents de retourner à New York pour les fêtes de fin d’année afin de découvrir de nouvelles révélations sur Aaron Keener et ses agents renégats

Black Diamond débloquera de nouvelles zones, de nouvelles missions principales ainsi qu’une toute nouvelle structure endgame

Chaque saison proposera également de nouvelles Chasses à l’homme, de nouvelles ligues et de nouveaux événements pour l’année 5 de The Division 2. A noter que le nouveau mode de jeu, Descent, est d’ores et déjà jouable sur PC via un serveur de test public. Enfin, du 25 avril au 9 mai prochain, la tenue du héros de Resident Evil, Leon Kennedy, est offerte pour tous les joueurs qui se connecteront pendant cette période.

The Division Heartland, le TPS free-to-play adopte une approche test-and-learn

Dans The Division Heartland, la Base d’Opérations sera un espace partagé. Cette dernière sera située dans la patinoire abandonnée « Rocky Rink » au sein de laquelle les joueurs pourront se rencontrer, former un groupe, personnaliser leur personnage et se préparer pour la prochaine opération.

Prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, The Division Heartland sera prochainement jouable lors de plusieurs phases de tests fermés.

Du gameplay pour The Division Heartland

Chaque session de The Division Heartland commencera et se terminera dans la Base d’Opérations et les joueurs récupèreront les matériaux et l’équipement qu’ils auront collectés à chaque fois qu’ils s’exfiltreront afin de mieux se préparer pour la suite. Ils devront également utiliser la Base d’Opérations pour fabriquer des fournitures et préparer leur sac de voyage avant de partir en mission en ville. Avant chaque session, ils pourront choisir parmi trois classes : « Weapons Expert », « Medic », et « Survivalist ».

Chaque classe possèdera une capacité unique et, au sein d’une escouade, chacune d’entre elles sera complémentaire. Lorsqu’ils partiront en expédition en journée, les joueurs devront chercher des provisions et se préparer pour survivre à la nuit. En effet, à la nuit tombée, Silver Creek deviendra beaucoup plus instable avec un gameplay PvEvP qui obligera les joueurs à réfléchir rapidement et à œuvrer ensemble pour survivre et conserver leur butin intact.

The Division Resurgence, l’opus mobile bientôt en test

Prenant place dans le même monde que The Division et The Division 2, mais avec une histoire indépendante des deux jeux, The Division Resurgence sera disponible sur iOS et Android dès cet été dans certains pays via une phase de test qui requiert une inscription sur le site officiel du RPG free-to-play de tir à la troisième personne.

Les prochains projets liés à l’univers de The Division