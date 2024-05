Le prochain Call of Duty pourrait être disponible immédiatement sur Game Pass

Il semblerait que Microsoft privilégie les abonnements plutôt que les ventes directes. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les futurs clients de Microsoft ?

Tl;dr Microsoft envisage de mettre Call of Duty sur Game Pass dès le premier jour.

La décision pourrait réduire les ventes de jeux de plusieurs centaines de millions de dollars.

Cette stratégie vise à augmenter le nombre d’abonnements au Game Pass.

Activision Blizzard, nouvellement acquis par Microsoft, avait habituellement évité les services d’abonnement.

Microsoft et sa nouvelle stratégie pour le Game Pass

Microsoft a récemment suscité l’intérêt en envisageant une nouvelle stratégie pour son service d’abonnement Game Pass. La multinationale américaine compte en effet inclure directement le prochain titre de “Call of Duty” dès sa sortie.

Une décision aux conséquences financières importantes

En dépit de la popularité de cette franchise de tir à la première personne, cette décision pourrait signifier laisser s’évanouir plusieurs centaines de millions de dollars en ventes de jeux. Chaque nouvelle sortie de “Call of Duty” compte parmi les titres les plus vendeurs de l’année. Microsoft semble néanmoins prêt à prendre ce risque, dans le but d’augmenter significativement son nombre d’abonnés Game Pass.

Une manière d’accroître le nombre d’abonnés

L’ajout du nouveau titre de “Call of Duty“ sur le Game Pass pourrait clairement attirer de nouveaux membres. Malgré cette réduction des ventes, Microsoft espère toujours réaliser d’importants bénéfices grâce aux achats intégrés au jeu, aux ventes sur d’autres plateformes et aux joueurs qui préfèrent acheter leurs jeux directement sur Xbox.

Un changement de cap pour Activision Blizzard

Récemment acquis par Microsoft, Activision Blizzard s’était jusqu’à présent montré réticent à l’idée de mettre ses jeux sur un service d’abonnement. Si certains titres de “Call of Duty” ont déjà été disponibles sur des services comme PlayStation Plus, cela s’est produit plusieurs années après leur sortie initiale.

Le nouvel alignement de Microsoft marquerait donc un changement majeur de stratégie. Les fans de Xbox seront ravis de voir que les jeux Microsoft seront probablement toujours disponibles sur Game Pass dès leur sortie.

Les plans exacts de Microsoft pour “Call of Duty” et d’autres jeux Activision devraient être dévoilés lors de son événement annuel le 9 juin prochain.