Google DeepMind, OpenAI et Anthropic vont partager leurs modèles IA avec le gouvernement britannique, vers davantage de transparence.

La supervision de l’intelligence artificielle (IA) par le Royaume-Uni permettra notamment d’étudier directement les technologies de certaines entreprises. Dans un discours prononcé durant la London Tech Week, le Premier Ministre Rishi Sunak révélait que Google DeepMind, OpenAI et Anthropic s’étaient engagés à fournir “un accès anticipé ou prioritaire” à leurs modèles d’IA pour faire avancer la recherche et la sécurité. Ceci viendra améliorer les inspections de ces modèles et aider le gouvernement à estimer les “opportunités et les risques”, selon Rishi Sunak.

Difficile de savoir quelles données les sociétés partageront effectivement avec le gouvernement britannique. Toujours est-il que cette annonce survient quelques semaines après que des officiels ont déclaré qu’ils mèneraient une première évaluation de la responsabilité, la sécurité, la transparence et d’autres aspects éthiques des modèles IA. La Competition and Markets Authority (CMA) du pays doit jouer un rôle crucial dans ce processus. Le Royaume-Uni s’est aussi engagé à dépenser 100 millions de £ (116 millions d’euros) pour créer une Foundation Model Taskforce qui viendra étoffer la “souveraineté” de l’IA pour développer l’économie britannique tout en réduisant au maximum les problèmes éthiques et techniques.

Des leaders et experts de l’industrie appelaient à une pause dans le développement de l’IA, craignant que les créateurs poussent vers l’avant sans aucune considération pour la sécurité. Les modèles d’IA générative comme OpenAI GPT-4 et Anthropic Claude ont un énorme potentiel, mais suscitent aussi des inquiétudes, notamment face à leurs inexactitudes, la désinformation ou des abus comme la triche. Cette initiative du Royaume-Uni devrait, théoriquement, limiter ces soucis et épingler les modèles problématiques avant qu’ils ne causent trop de dégâts.

Vers davantage de transparence

Ceci ne donnera pas non plus nécessairement un accès complet au Royaume-Uni à ces modèles et au code sous-jacent. Il n’y a par ailleurs aucune garantie que le gouvernement soit en mesure d’éviter tous les problèmes importants. Cet accès pourrait cependant permettre de donner quelques indications précieuses. Quoi qu’il en soit, ceci devrait aboutir à davantage de transparence autour de l’IA à une époque où l’impact sur le long terme de ce genre de système est encore loin d’être évident.