OpenAI n'est pas en train de préparer GPT-5. Il y a encore beaucoup à faire avec les modèles existants.

Tous les projets autour de l’intelligence artificielle (IA) semblent avancer à vitesse grand v depuis ces derniers mois. De nouvelles sociétés spécialisées dans l’IA, des nouvelles apps mobiles, services web et autres fonctionnalités propulsées par l’IA fleurissent chaque jour depuis que ChatGPT d’OpenAI est arrivé en fanfare en fin d’année dernière. Mais il y a au moins un domaine dans lequel le leader actuel a décidé de ralentir : l’entraînement de son prochain modèle de langage.

Dans une discussion durant une conférence organisée par le Economic Times en Inde, le PDG de l’entreprise, Sam Altman, expliquait ne pas avoir commencé à travailler sur son prochain modèle, GPT-5. “Nous avons encore beaucoup à faire avant GPT-5”, déclarait-il. “Cela prend beaucoup de temps et nous sommes encore loin d’avoir terminé.”

En mars dernier, un millier de spécialistes de la tech, y compris Steve Wozniak et Elon Musk, signaient une pétition demandant une pause de six mois dans les entraînements de modèles de langage “plus puissants que GPT-4”, le modèle le plus récent d’OpenAI. Cette lettre ouverte demandait à ce que les travaux ne reprennent que lorsque “nous serons confiants quant au fait que leurs effets seront positifs et leurs risques gérables.”

Il y a encore beaucoup à faire avec les modèles existants

Sam Altman semblait aussi laisser entendre que toutes ces craintes autour de l’IA font, entre autre, partie de la décision d’OpenAI de ne pas se lancer dans le projet GPT-5. “Il faut mettre en place davantage d’audits de sécurité”, déclarait-il à la conférence. Mais il y a évidemment d’autres raisons. Notamment le fait que nombre de grandes plateformes et sociétés de la tech sur lesquelles OpenAI a pu s’appuyer pour entrainer ses modèles ne sont pas franchement ravies que son succès soit basé sur du contenu et des données accessibles gratuitement. Des sociétés comme Reddit ont d’ailleurs commencé à mettre en place des tarifications pour le moins onéreuses pour leurs API, en réponse à l’utilisation pour l’entraînement des IA.

Quant à savoir quand GPT-5 pourrait voir le jour, la question reste entière. OpenAI a déployé GPT-4 en mars dernier. “J’aimerais pouvoir vous en dire davantage quant au planning concernant le prochain GPT”, déclarait simplement Sam Altman.