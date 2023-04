Elon Musk lance TruthGPT pour tenter de concurrencer OpenAI et Google. L'avenir nous dira si le succès est au rendez-vous.

Les projets d’Elon Musk en ce qui concerne sa propre société d’intelligence artificielle (IA) commencent à prendre forme. Le PDG de Twitter a déclaré qu’il voulait “créer une troisième option”, une entreprise qui viendrait concurrencer directement OpenAI et Google. Dans une interview donnée à Fox News, le multimilliardaire américain explique envisager de baptiser cette nouvelle aventure “TruthGPT”, avec pour objectif de créer une “IA qui cherche la vérité au maximum, qui tente de comprendre la nature de l’univers” et qui, “espérons-le, fait davantage de bien que de mal”.

Elon Musk reconnait qu’il commencera avec un handicap certain par rapport à ses concurrents dans la mesure où il “se lance tardivement”. Et comme c’est souvent le cas, il est difficile de savoir à quel point ce projet est sérieux à ses yeux. Ceci étant dit, ses ambitions autour de l’IA semblent être assez importantes dans la mesure où il a, par exemple, déposé un dossier de création d’entreprise baptisée X.AI Corp. Il a aussi acheté plusieurs milliers de GPU et embauché des chercheurs de DeepMind pour un mystérieux projet d’IA chez Twitter. Impossible de savoir si ces deux initiatives sont liées. Elon Musk est connu pour déplacer ainsi ses employés d’une entreprise à une autre.

Elon Musk déclarait que ces motivations ont vu le jour suite à ses inquiétudes quant à la direction de l’IA et la menace qu’elle peut représenter pour l’humanité. Il fut l’un des premiers investisseurs d’OpenAI, qu’il a aidé à lancer en 2015, avant de prendre ses distances avec l’entreprise après un désaccord de cette dernière avec Sam Altman quant à la direction. Plus récemment, il critiquait OpenAI pour avoir mis au point une société à but purement lucratif et parce qu’elle travaille avec Microsoft.

L’avenir nous dira si le succès est au rendez-vous

S’il est difficile de savoir comment les projets d’Elon Musk pourraient affecter Twitter, celui-ci a laissé entrevoir une fonctionnalité à venir pour le service. Il déclarait que Twitter travaillait sur une fonction qui permettra aux utilisateurs de chiffrer, s’ils le souhaitent, leurs messages directs. Cette option “pourrait arriver plus tard ce mois-ci, mais pas plus tard que le mois prochain”.

Une telle messagerie directe chiffrée fait l’objet de rumeurs depuis des années et Elon Musk, grand fan des apps de messagerie chiffrée, a déjà déclaré que Twitter devrait offrir un chiffrement comme ce que propose Signal. “Si vous êtes dans une conversation que vous estimez sensible, vous pouvez simplement activer le chiffrement et alors personne chez Twitter ne pourra savoir de quoi vous parlez”, expliquait-il.