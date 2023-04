Twitter augmente à 10 000 la limite de caractères aux utilisateurs payants. Suffisant pour attirer (et retenir) les créateurs de contenus et leurs communautés ?

Pour les abonnés Twitter Blue résidant aux États-Unis, la limitation à 280 caractères de la plateforme appartient au passé depuis le mois de février lorsque cette dernière leur a permis de publier des tweets d’une longueur maximale de 4 000 caractères. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin encore, en la multipliant par 2,5, pour une longueur maximale désormais donc fixée à 10 000 caractères.

Par ailleurs, la plateforme prend aussi en charge quelques règles de formatage de texte simples, comme le gras et l’italique, permettant aux créateurs de contenu de mettre en évidence certaines portions et/ou de diviser de longs textes. Le PDG de Twitter, Elon Musk, avait annoncé au début du mois de mars que le site permettrait bientôt de publier des tweets encore plus longs, un mois seulement après être passé à 4 000 caractères.

Si cette limite à 10 000 peut sembler bien excessive pour la majorité des utilisateurs – cela représente tout de même environ 2 000 mots -, Twitter a très certainement introduit cette possibilité pour les utilisateurs qui cherchent à monétiser leurs posts. L’entreprise a d’ailleurs tout récemment rebaptisé ses “Super Follows” en “Abonnements”, permettant aux utilisateurs de faire payer 3, 5 ou 10 $ par mois pour accéder à du contenu exclusif, y compris les chats réservés aux abonnés dans Spaces. Twitter promettait aussi de ne prélever aucune commission sur ces revenus pendant 12 mois.

En augmentant la limite de caractères dans les tweets pour les utilisateurs Blue ainsi qu’en leur permettant de publier des “vidéos de plusieurs heures”, Twitter donne aux créateurs davantage de solutions pour préserver l’engagement de leurs abonnés. Dans le même temps, parvenir à faire passer davantage de temps aux utilisateurs sur le site offre davantage d’opportunités d’afficher des publicités, et donc de générer davantage de revenus. Ceci étant dit, les Super Follows n’ont jamais vraiment rencontré le succès. L’avenir nous dira si cette variation du service d’abonnement connaîtra un meilleur destin.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023