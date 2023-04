Twitter n’affiche plus la distinction entre l’ancien système de certification et le nouveau (payant)

Twitter et le drama des comptes certifiés, une histoire en plusieurs actes loin d'être terminée.

La gestion des utilisateurs certifiés par Twitter est en pleine ébullition. La semaine dernière, Twitter déclarait qu’elle allait faire disparaître les coches des certifiés d’avant le nouveau programme à compter du 1er avril, mais seulement dans certains cas, avec des exceptions. Un nouvel article indiquait qu’environ 10 000 des sites les plus populaires garderaient leur coche bleue, même sans souscrire à l’abonnement Twitter Blue. Et aujourd’hui, Twitter affiche le même statut aux utilisateurs certifiés par l’ancien programme qu’à ceux qui sont abonnés, rendant difficile de faire la différence.

Les utilisateurs qui avaient obtenu leur coche bleue avant Twitter Blue s’attendaient à la perdre pendant le week-end, comme annoncé par le compte Twitter Verified. Cependant, cela n’est pas arrivé, principalement dû au fait que retirer la certification d’un utilisateur est un processus manuel plutôt fastidieux. Ceci étant dit, Twitter a retiré la coche bleue à The New York Times après que celui-ci a déclaré qu’il ne paierait pas pour Twitter Blue. Peu de temps après, Elon Musk étiquetait le site comme “propagande” sur sa plateforme.

En parlant du New York Times, 10 000 des sites les plus suivis et 500 des plus gros publicitaires de la plateforme garderont leur coche bleue sans devoir souscrire à Twitter Blue. Cet assouplissement de la règle fait suite à plusieurs tweets de gros utilisateurs de la plateforme comme LeBron James ou La Maison Blanche qui déclaraient qu’ils ne paieraient jamais pour un abonnement.

“Nous comprenons que Twitter Blue n’offre pas de certification au niveau de la personne en tant que service. De fait, une coche bleue servira simplement de vérification au fait que le compte est lié à un utilisateur payant”, déclarait le responsable de la stratégie numérique de la Maison Blanche, Rob Flaherty, aux employés dans un mémo. De nombreux autres comptes ont tweeté une opinion similaire, certains faisant remarquer, à juste titre, que ces célébrités, journalistes et autres utilisateurs influents sont les premiers générateurs de trafic de la plateforme.

Pour ajouter à ce petit drama, Twitter a changé la mention qui apparaît quand on clique sur un badge certifié. Avant, le message était différent pour les abonnés Twitter Blue et pour les certifiés d’avant d’abonnement. Désormais, c’est le même message pour les deux : “Ce compte est certifié parce qu’il est abonné à Twitter Blue ou qu’il était certifié avant.”

Certains utilisateurs y voient là une mesure égalitaire et s’en réjouissent, d’autres expliquent que ce message rend plus délicat de savoir si les utilisateurs sont des comptes authentiques ou des imposteurs. C’est précisément cela qui a retardé le lancement de Twitter Blue en novembre. Sur desktop, il existe une extension Chrome publiée l’année dernière qui permet de faire visuellement la différence.

Twitter déclarait récemment que Twitter Blue coûterait 1 000 $ par mois pour les organisations, avec 50 $ supplémentaires par compte personnel affilié, aux États-Unis. Le programme n’est, à l’heure actuelle, pas très populaire, et Elon Musk aurait récemment déclaré à ses employés que Twitter valait moins de la moitié de la somme qu’il a déboursée pour racheter l’entreprise.

Elon Musk quickly deleted a tweet saying legacy verified accounts would not lose their checkmarks on April 1 as he previously said, won’t happen for another “few weeks”

however, if they specifically say they won’t pay for Twitter Blue, then Twitter will remove their checkmark pic.twitter.com/HiiWwf30tb

— Matt Binder (@MattBinder) April 2, 2023