X va interdire aux utilisateurs de masquer leurs coches bleues

La modification survient suite à la décision de X de vérifier les utilisateurs "influents" qui ne s'étaient pas inscrits à l'offre premium.

Suite à une annonce surprenante, X, anciennement Twitter, a exposé sa nouvelle stratégie. En effet, l’entreprise a décidé de supprimer une fonctionnalité concernant les “coches bleues”. Celle-ci permettait auparavant aux utilisateurs, payer ou non pour une souscription Premium, de les masquer.

La décision n’a pas tardé à survenir après que l’application a commencé, de manière inattendue, à associer des “coches bleues” aux comptes des utilisateurs dits “influents”. Ces derniers, avec un minimum de 2 500 abonnés et disposant d’un abonnement premium, ont vu apparaître cette nouveauté. Elon Musk a suggéré que ce changement était censé être un avantage.

BREAKING: #X seems to be removing the ability to hide the verification checkmark! pic.twitter.com/1Kn2OU4puj

— Nima Owji (@nima_owji) April 11, 2024