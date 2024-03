Un ancien PDG de Twitter et des dirigeants réclament 128 millions de dollars à Elon Musk et X pour licenciements sans indemnités

Le collectif affirme que Musk a inventé une fausse raison pour les licencier, dans le but d'éviter de leur verser des indemnités.

Tl;dr Des ex-dirigeants de Twitter, dont l’ancien PDG Parag Agrawal, poursuivent Elon Musk pour des millions de dollars en indemnités de licenciement impayées.

Musk a pris le contrôle de Twitter en 2022 et a licencié les cadres dirigeants.

Les ex-dirigeants prétendent que Musk a cherché à annuler leurs options d’achat d’actions.

Il n’est pas rare que Twitter soit poursuivi pour des indemnités de licenciement impayées.

Une action en justice enclenchée par d’anciens cadres de Twitter

Une légion d’anciens cadres supérieurs de Twitter, incluant l’ex-PDG Parag Agrawal, ont entamé une poursuite judiciaire contre Elon Musk, le controversé entrepreneur futuriste. Ils exigent plusieurs millions de dollars en indemnités de départ non versées, résultant de leur congédiement suite à la prise de contrôle de l’entreprise par Musk en octobre 2022.

Musk, un départ conflictuel et des millions en jeu

Juste après avoir pris les rênes de l’entreprise, Musk a entrepris de congédier Agrawal, CFO Ned Segal, chief legal officer Vijaya Gadde et general counsel Sean Edgett. Ce groupe d’individus aurait fait l’objet d’une “ire spéciale” de la part de Musk, en raison de leur rôle clé dans la bataille juridique qui a suivi son acquisition houleuse de Twitter.

D’après le dossier légal, Agrawal aurait droit à 57,4 millions de dollars en indemnités de départ, Segal à 44,5 millions, Gadde à 20 millions et Edgett à 6,8 millions. Le montant total se porte donc à environ 128 millions de dollars.

Les manœuvres de Musk en question

La plainte cite le biographe de Musk, Walter Isaacson. Selon lui, Musk se serait précipité pour finaliser l’acquisition de Twitter juste avant que les options d’achat d’actions de ces hauts dirigeants ne deviennent accessibles. Le but ? Les licencier “pour motifs réels” et ainsi économiser une somme qui s’élève à environ 200 millions de dollars.

Twitter, sous le feu des poursuites judiciaires

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que d’anciens employés de Twitter intentent des poursuites contre la plateforme pour des indemnités de licenciement non versées. Une poursuite distincte prétend que Twitter devrait plus de 500 millions de dollars à d’anciens employés. Les cadres Agrawal, Segal et Gadde ont également déjà poursuivi l’entreprise à cause de factures juridiques impayées découlant d’actions collectives de leurs actionnaires et d’autres enquêtes suite à la prise de contrôle par Musk.