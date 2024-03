Elon Musk en justice contre OpenAI, chute de 5% pour Worldcoin

La cryptomonnaie Worldcoin (WLD), créée par Sam Altman, a subi une baisse de 5% suite à une poursuite judiciaire du milliardaire Elon Musk contre OpenAI.

Tl;dr Elon Musk poursuit OpenAI et son PDG, Sam Altman pour des pratiques commerciales déloyales.

La valeur du token WorldCoin d’Altman a baissé de près de 5%.

Musk cherche à empêcher OpenAI de profiter du ChatGPT-4, un produit antérieurement open source.

Worldcoin a récemment dû arrêter ses services en Inde, Brésil et France.

Elon Musk porte plainte contre OpenAI

Le milliardaire Elon Musk a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, le 1ᵉʳ mars. Selon des informations Reuters, l’homme d’affaires accuse OpenAI de pratiques commerciales déloyales, violation du devoir de fiduciaire et rupture de contrat.

Conséquences sur WorldCoin

Suite à cette annonce, la valeur du token WorldCoin, soutenu par Altman, a chuté de près de 5% pour atteindre 7,53 dollars selon les données de CoinMarketCap. Une baisse également constatée dans le volume du commerce du token, signalant que les traders pourraient s’attendre à une correction des prix.

Musk contre l’exploitation de ChatGPT-4

La plainte déposée par Musk vise à empêcher OpenAI, Altman et le cofondateur de l’entreprise Greg Brockman de tirer profit de “AGI“, ou ChatGPT-4. Le milliardaire souligne que les versions antérieures de ce produit étaient disponibles en open source. Il mentionne que la décision d’abandon de cette approche a été dictée par des objectifs commerciaux et non par le souci du bien de la société.

Worldcoin face à ses propres défis

En parallèle, Worldcoin a dû récemment cesser la fourniture de services d’identification numérique en Inde, au Brésil et en France. Malgré ces défis, la monnaie numérique reste sensible à l’actualité touchant OpenAI, les deux projets étant dirigés par Altman. Le token avait atteint un record historique la semaine dernière suite à l’annonce du lancement d’un réseau neuronal de génération de vidéo par OpenAI, nommé Sora.