C'est assez similaire à Twitter Moments, mais avec l'avantage de la puissance de l'intelligence artificielle.

Tl;dr X utilise Grok pour publier des résumés générés par l’IA.

Cette fonctionnalité, appelée “Stories on X”, est actuellement réservée aux abonnés premium.

Grok génère des résumés à partir des publications des utilisateurs sur la plateforme.

Comme d’autres outils d’IA générative, les résumés de Grok viennent avec un avertissement.

Un nouvel outil pour les abonnés premium de X : Grok

X s’efforce de renouveler sa plateforme et l’une de ses récentes innovations est l’utilisation de Grok. Cet outil basé sur l’intelligence artificielle est conçu pour publier des résumés des informations et autres sujets qui sont tendance sur la plateforme. L’entreprise a baptisé cette nouvelle fonctionnalité “Stories on X”.

Grok, comme tous les outils d’IA générative, utilise des algorithmes complexes pour extraire les informations pertinentes et les synthétiser en des textes concis. “Cette histoire est un résumé des publications sur X et peut évoluer avec le temps”, note la plateforme en guise d’avertissement.

Sur quels critères se base cet outil pour générer ces résumés ? C’est simple : Grok se fonde sur les publications des utilisateurs. Autrement dit, il s’agit d’une version automatisée des points de vue des utilisateurs de la plateforme, donnant un aperçu instantané des conversations en cours, des informations tendances ou des discussions engageantes.

Des histoires diversifiées et axées sur l’actualité

Cet outil ne se limite pas à un type spécifique de contenu. Que ce soit des nouvelles sur les résultats financiers d’Apple, l’aide apportée à l’Ukraine, ou même les débats sur la dette nationale impliquant Musk et d’autres figures notables, Grok rend compte de diverses facettes de l’actualité.

Un avertissement pour Grok

Cependant, il n’est pas inutile de rappeler que les outils d’IA comme Grok ne sont pas exempts d’erreurs. Ainsi, on a pu voir un exemple de raté assez pittoresque, lorsque Grok a suggéré que le joueur de NBA Klay Thompson avait fait une “virée de vandalisme” parce qu’il n’avait pas compris l’expression “lancer des briques” dans un match de basketball. D’où l’importance du message d’avertissement : “Grok peut faire des erreurs, vérifiez ses productions”. En somme, une vigilance constante est nécessaire, malgré l’innovation.

C’est une nouvelle ère pour X et pour ses utilisateurs, qui devront s’habituer à interagir avec ces résumés générés par IA.