X modifie le fonctionnement de son bouton de blocage

Bloquer quelqu'un n'empêchera plus vos réponses piquantes d'être visibles.

Elon Musk, directeur général de Tesla et SpaceX, a toujours été assez critique de la fonctionnalité de blocage sur la plateforme X. À présent, ladite plateforme modifie l’approche du blocage, même si elle n’est pas totalement alignée avec la proposition de Musk de supprimer complètement cette fonctionnalité.

Avant ces modifications, un utilisateur pouvait bloquer quelqu’un sur X et continuer à répondre à ses publications. Cependant, la personne bloquée ne pouvait pas voir cette réponse ni même savoir que la personne qui l’avait bloquée interagissait avec ses publications. X a décidé de modifier cette approche. À présent, même si un utilisateur a été bloqué, il pourra toujours voir les réponses directes à ses publications.

