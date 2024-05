La mise à jour PS5 vous permet d’inviter à des jeux multijoueurs via l’application de votre smartphone

Cela fonctionne grâce à un lien partageable, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin que les personnes soient sur votre liste d'amis pour en profiter.

Tl;dr Sony annonce une nouvelle fonctionnalité pour la PS5 facilitant les jeux multijoueurs.

Un lien généré permettra d’inviter quiconque à se joindre à une partie.

Cette fonctionnalité sera opérationnelle plus tard dans l’année et uniquement pour les jeux PS5.

Sony travaille également sur un outil de partage de profil PlayStation.

L’innovation chez Sony : l’invitation aux jeux devient plus facile

Sony, grand nom du monde des jeux vidéos, a récemment levé le voile sur une fonctionnalité attrayante qui sera bientôt intégrée dans la PlayStation 5. Le principal objectif de cette nouvelle offre est la simplification de la mise en place de jeux multijoueurs. Désormais, l’invitation à rejoindre une partie de jeu n’aura jamais été aussi facile.

Un outil efficace pour une expérience de jeu améliorée

Une fois en service, cet outil innovant vous permettra d’inviter des personnes à se joindre à votre jeu, même lorsqu’elles ne sont pas à proximité d’une console ou n’utilisent pas l’application PlayStation. Le système peut générer un lien, via l’application, qui pourra être partagé n’importe où en ligne. “Dès que le récipiendaire clique sur le lien, il sera capable de rejoindre immédiatement une session multijoueur” assure. Avec ce nouvel outil, il n’y aura même plus besoin d’être amis sur la plateforme.

Quelques mises à jour avant une utilisation optimale

Cependant, plusieurs points méritent d’être soulignés. Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’ultérieurement dans l’année et seulement pour les jeux PS5. Sony prévient aussi que certains titres pourraient nécessiter une mise à jour pour que tout fonctionne de manière optimale. Il est aussi important de rappeler que la plupart des jeux PS5 nécessitent un abonnement PlayStation Plus pour utiliser le multijoueur, et les tarifs de ces abonnements ont augmenté l’année dernière.

Sous une approche toujours plus innovante, Sony développe aussi une liaison en direct personnalisée pour les invitations multijoueurs sur Discord. Grâce à cette fonction, le statut d’une session multijoueur est automatiquement mis à jour, ce qui permet d’éviter de se retrouver seul dans un salon de jeu vide.

En guise de conclusion, Sony est également en train de travailler sur un outil permettant de partager son profil PlayStation Network sur n’importe quelle application de messagerie ou sociale en générant simplement un lien via l’application PlayStation, ce qui sera certainement une autre avancée importante pour la plateforme dans le courant de l’année.