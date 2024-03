PlayStation Plus : les jeux Essential de mars 2024

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Essential pour le mois de mars 2024.

Les abonnés au PlayStation Plus peuvent accéder à trois nouveaux titres chaque mois.

Les jeux couvrent une variété de genres, offrant quelque chose pour tout le monde.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential pour le mois de mars 2024

Les jeux PlayStation Plus Essential disponibles pour le mois de février 2024 sont EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 et Destiny 2: The Witch Queen. Chacun de ces titres est disponible à la fois sur PS4 et PS5 et sera accessible du 5 mars prochain au 1er avril 2024.

Sony has revealed the PlayStation Plus games for March 2024: Destiny 2: The Witch Queen, Sifu, Hello Neighbour 2, and EA Sports F1 23. https://t.co/9ggaDiO8tN pic.twitter.com/kuej8SBQUh — IGN (@IGN) February 28, 2024

Un éventail de genres pour tous les goûts

EA Sports F1 23 (Codemasters/EA Sports) est peut-être le jeu PlayStation Plus de mars 2024 le plus explicite, s’appuyant sur une tradition annuelle de traduction du sport à haute tension de la Formule 1 en une forme de jeu vidéo accessible. Sifu (Sloclap/Kepler Interactive) est également centré sur la reproduction d’un art, en poussant le combat à mains nues et basé sur des armes à une profondeur et une complexité bien supérieures à celles de la plupart des jeux. Pour les fans d’infiltration et de frissons pour toute la famille, Hello Neighbor 2 (Dynamic Pixels/tinyBuild) rend l’entrée furtive dans les maisons intense et mémorable grâce à l’utilisation d’une IA complexe, bien que parfois défectueuse, pour les personnages qui n’apprécient pas les intrusions illégales.

Un DLC de Destiny 2 dans le PlayStation Plus

Enfin, dans Destiny 2: The Witch Queen (Bungie/Sony Interactive Entertainment), les joueurs se lancent dans une nouvelle campagne pour affronter la sorcière redoutée, Savathûn, qui a émergé comme une menace majeure dans l’univers du jeu. De nouvelles mécaniques de jeu et des mises à jour de gameplay ont d’ailleurs été ajoutées pour renouveler l’expérience.