PlayStation Plus : l’abonnement annuel va augmenter

Sony Interactive Entertainment annonce une hausse des prix pour les formules à l'année du PlayStation Plus.

Alors que le géant japonais a décidé de ne plus communiquer le nombre d’abonnés au PlayStation Plus dans ses bilans trimestriels, Adam Michel, responsable de l’acquisition de contenu et des opérations au niveau mondial pour les services d’abonnement PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, explique pourquoi le PS+ est en passe de voir ses formules annuelles devenir plus chères dans le monde entier :

Cet ajustement du prix nous permettra de continuer à vous apporter des jeux de haute qualité, ainsi qu’une plus-value et des bénéfices tangibles à votre service d’abonnement PlayStation Plus. Les nouveaux prix pour les abonnements de 12 mois demeurent moins chers que d’acheter des abonnements de 1 mois ou de 3 mois sur une période de 12 mois.

Une hausse du prix pour le PlayStation Plus à la rentrée

A noter que l’augmentation de l’abonnement annuel du PlayStation Plus sera actualisée en fonction de la date du renouvellement à l’une des trois formules :

Pour les abonnés de 12 mois actuels, cette hausse de prix ne prendra effet que lors de votre prochaine date de renouvellement prenant place le 6 novembre prochain ou après. Cependant, tout changement à votre abonnement effectué le 6 septembre prochain ou après, tels que passer à un plan supérieur ou inférieur, ou acheter du temps supplémentaire, mettra votre abonnement à jour de façon à refléter les nouveaux prix. Vous pouvez changer ou annuler votre abonnement à n’importe quel moment. Nous notifierons les abonnés actuels de ces changements via email et nous offrirons plus de détails sur notre site web bientôt.

Les nouveaux prix des formules annuelles du PlayStation Plus sur PS5 et PS4