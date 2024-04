Fermeture aujourd’hui des serveurs en ligne de Nintendo pour Wii U et 3DS

Une page se tourne, assurément.

Fermeture définitive des serveurs de la Wii U et de la 3DS par Nintendo

Nintendo a mis un terme définitif à l’aventure des deux consoles portables, la Wii U et la 3DS, en éteignant leurs serveurs en ligne. Une mesure qui met fin à l’interactivité en ligne sur ces deux plateformes.

Les parcours divergents de la 3DS et de la Wii U

L’histoire d’amour de Nintendo avec “Super Mario 3D Land” et “The Legend of Zelda: A Link Between Worlds” a catapulté la 3DS, initialement considérée comme une suite tiède à la DS, vers un succès inattendu. En revanche, la Wii U a connu un destin moins favorable, étant largement considérée comme le plus gros faux pas de Nintendo.

La Wii U : une philosophie de “bons jeux” malgré un accueil mitigé

Malgré son échec commercial, nous ne pouvons pas ignorer l’héritage de la Wii U en matière de jeux de qualité, y compris “Mario Kart 8”, “Super Mario 3D World” ou le concept innovant de “Super Mario Maker”. Le leitmotiv de la Wii U était clair, se concentrer sur la création de “bons jeux”.

La fermeture des serveurs : une fin d’époque

La décision de Nintendo d’éteindre les serveurs de la Wii U et de la 3DS marque la véritable fin d’une époque pour la société de jeux. Malgré cette décision, il est important de se rappeler les moments marquants portés par ces consoles. Dormez bien, mes deux vieux amis.