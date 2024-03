Super Mario Bros 2 : tout savoir sur le nouveau film d’animation de Nintendo et Illumination

Super Mario Bros. Le Film a connu un succès retentissant, alimentant les rumeurs d'une suite. Maintenant, c'est confirmé : Super Mario Bros 2 est en production.

Tl;dr La suite de Super Mario Bros. Le Film est confirmée.

Le film d’animation Super Mario Bros 2 sortira le 3 avril 2026 au cinéma.

Le casting original devrait revenir, avec l’ajout potentiel de nouveaux personnages.

Deux scènes post-générique suggèrent des intrigues pour la suite.

L’univers de Super Mario Bros. s’étend

Le grand succès de Super Mario Bros. Le Film a ravi le public, et a naturellement suscité de l’intérêt pour une éventuelle suite. Le film d’animation, qui a vu les célèbres frères plombiers italiens débarquer sur grand écran, est le fruit d’une collaboration entre Nintendo et Illumination. Le succès mondial du long-métrage, avec des recettes atteignant 1,356 milliards de dollars, laisse présager une suite, voire plusieurs.

Suite à la confirmation officielle de Super Mario Bros 2 par Shigeru Miyamoto, responsable créatif chez Nintendo, les fans attendent avec impatience de nouvelles aventures. Le géant du jeu vidéo japonais, Nintendo et le studio d’animation Illumination, ont confirmé l’arrivée d’une nouvelle aventure de Mario, sans toutefois préciser pour le moment s’il s’agit d’une suite directe. Le film est prévu pour le 3 avril 2026.

Quel casting pour la suite ?

Accueillie chaleureusement par le public, le casting original devrait faire son retour pour Super Mario Bros 2. On peut s’attendre à retrouver Chris Pratt dans le rôle de Mario et Anya Taylor-Joy en tant que Princesse Peach. De nouveaux personnages pourraient aussi faire leur apparition, comme Wario, Waluigi et Daisy.

Que peut-on attendre de l’intrigue ?

Super Mario Bros. Le Film a laissé des indices importants pour la suite. Deux scènes post-génériques suggèrent l’apparition de Yoshi, le retour des frères Mario dans le monde réel et la présence de Bowser, pièce maîtresse pour les futurs opus.