Un nouveau film Super Mario Bros. officiellement prévu pour 2026

Le premier film fait son grand retour sur grand écran cet été.

Nintendo et Illumination ont officiellement annoncé la réalisation d’un deuxième film d’animation dans l’univers de Super Mario. Le créateur vénéré de la franchise, Shigeru Miyamoto, a révélé l’information via le compte Nintendo of America X lors des célébrations du Mario Day.

Bien qu’encore peu d’informations circulent à propos de ce nouvel opus, Miyamoto nous promet “une histoire lumineuse et amusante qui élargit davantage l’univers de Mario”. Les détails spécifiques quant à savoir si cette nouvelle création est une suite directe de son prédécesseur restent cependant à découvrir.

Chris Meledandri d’Illumination, de son côté, affirme que les équipes de production sont déjà en train de “storyboarder des scènes et de développer des maquettes pour de nouveaux environnements”. Les animations, quant à elles, devraient commencer sous peu.

This is Miyamoto. We are now creating a new animated film based on the world of Super Mario Bros. This film is planned for release in theaters on April 3rd, 2026 in the US and many other markets, and throughout the month of April in other territories. [1/2]

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2024