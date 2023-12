Ces leçons que le futur film The Legend of Zelda peut tirer de Super Mario Bros. le film

Le film "The Legend of Zelda" en cours de développement pourrait tirer de nombreuses leçons du film "Super Mario Bros.", que ce soit en matière d'easter eggs ou de casting vocal talentueux. Quels autres éléments pourrait-il emprunter, à votre avis ?

La leçon de “Super Mario Bros.”

Après le succès commercial de Super Mario Bros. le film, l’annonce récente du film The Legend of Zelda offre l’opportunité d’apprendre de son prédécesseur. Malgré des critiques mitigées, Super Mario Bros. le film a laissé une meilleure impression sur le public familier avec le matériel source, ce qui en fait un des films les plus en vogue de 2023.

L’inspiration pour “The Legend of Zelda”

The Legend of Zelda pourrait être le prochain à recevoir une adaptation cinématographique d’une des propriétés intellectuelles les plus populaires de Nintendo. Les deux franchises, malgré leurs différences tonales, mettent en scène des protagonistes intrépides qui se lancent dans des voyages pour protéger leurs proches.

Utiliser l’humour et les armes emblématiques

Super Mario Bros. le film est particulièrement apprécié pour son humour. De même, l’identifiabilité de The Legend of Zelda est en grande partie due à l’arsenal d’armes, de gadgets et d’objets que Link utilise tout au long de chaque jeu.

Engager le public par les œufs de Pâques et la musique

Les œufs de Pâques obscurs et évidents de Super Mario Bros. le film sont un clin d’œil aux supporters de longue date de la franchise Super Mario Bros.. Le thème d’Hyrule présent tout au long de la franchise The Legend of Zelda est tout aussi emblématique pour les publics de jeux vidéo que le thème de Super Mario Bros..