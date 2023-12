Le réalisateur du film The Legend of Zelda promet une adaptation en live-action différente du Seigneur des Anneaux

Le réalisateur du film The Legend of Zelda, Wes Ball, a affirmé que son adaptation en direct n'est pas similaire au Seigneur des Anneaux, mais se rapproche plutôt d'un "Miyazaki en live-action". À votre avis, à quoi peut-on s'attendre pour ce film ?

Une nouvelle adaptation à l’horizon

La célèbre saga de jeux vidéo The Legend of Zelda va bientôt être portée à l’écran. L’annonce a été faite par Nintendo en novembre 2023, avec un projet centré sur le protagoniste Link, un elfe maniant l’épée et le bouclier. Le réalisateur choisi pour mener à bien cette ambitieuse adaptation est Wes Ball, connu pour son travail sur la trilogie Maze Runner. Le scénario sera rédigé par Derek Connolly, à qui l’on doit notamment Jurassic World.

Une vision unique du réalisateur

Wes Ball a partagé sa vision pour ce film lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly. Loin de vouloir imiter le style épique de trilogies telles que Le Seigneur des Anneaux, Ball s’inspire plutôt des œuvres du maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki. Il exprime ainsi son désir de reproduire l’émerveillement et la fantaisie propres aux films de Miyazaki, tout en restant fidèle à l’esprit d’aventure et d’exploration des jeux Legend of Zelda.

C’est un film d’aventure fantastique unique. J’ai toujours dit que j’aimerais voir un Miyazaki en prise de vue réelle. Cette merveille et cette fantaisie qu’il apporte, j’aimerais voir quelque chose de similaire… C’est un moment vers lequel toute ma vie a convergé. J’ai grandi avec Zelda et je pense que c’est la propriété intellectuelle la plus importante qui n’a pas encore été exploitée. Nous travaillons très dur pour réaliser quelque chose de vraiment spécial.

Une vision qui prend forme

Il semble que cette vision ait mûri depuis longtemps dans l’esprit de Ball. Un ancien tweet de sa part a resurgi, dans lequel il exprimait, après avoir vu Avatar de James Cameron en 2010, son souhait de réaliser un film du même acabit pour Legend of Zelda. Bien que de nombreux détails restent encore inconnus sur cette adaptation, il est certain que la vision créative de Ball a évolué au fil des ans.