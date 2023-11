The Legend of Zelda : Hunter Schafer ne dit pas non à un rôle dans l’adaptation cinématographique

La comédienne américaine Hunter Schafer aimerait incarner la princesse Zelda dans le film en live-action The Legend of Zelda.

Lors de l’avant-première londonienne de The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes, Hunter Schafer (Euphoria, Cuckoo, Mother Mary) a confirmé qu’elle avait vu le casting rêvé des fans pour le film en live-action The Legend of Zelda de Nintendo et Arad Productions qui circule sur les réseaux sociaux depuis qu’il a été annoncé.

Hunter Schafer says it would be “so cool” to play Zelda in Nintendo's live-action film amid fan casting buzz. “I love the game, personally. I played it as a kid and I still play it now. Who knows! That would be pretty cool.” https://t.co/IMSl6WFy82 — Variety (@Variety) November 9, 2023

L’icône de Dior et militante des droits LGBTQ a d’ailleurs déclaré :

Ce serait vraiment cool. Personnellement, j’adore ce jeu. J’y ai joué quand j’étais enfant et j’y joue encore aujourd’hui. Qui sait ? Cette expérience serait vraiment géniale.

A noter que l’année dernière, Hunter Schafer avait déjà fait savoir au micro du média Entertainment Tonight qu’elle aimerait incarner la princesse Zelda dans une adaptation cinématographique de The Legend of Zelda :

Ce serait cool. J’ai beaucoup joué à ce jeu vidéo quand j’étais enfant. Il est vraiment excellent.

Hunter Schafer, la future princesse Zelda au cinéma ?

En 2019, Hunter Schafer fait ses débuts d’actrice dans la série Euphoria, diffusée sur HBO, en incarnant Jules Vaughn. Outre son rôle principal, elle a également coécrit un épisode avec le créateur Sam Levinso et a été co-producteur exécutif. En outre, elle a collaboré avec lui pour que son personnage et l’histoire de la série reflètent son expérience. Dernièrement, elle incarne Tigris Snow dans The Ballad of Songbirds and Snakes qui sortira au cinéma le 17 novembre prochain. Rachel Zegler incarne Lucy Gray Baird, la représentante du district 12 pour la dixième édition des Hunger Games, aux côtés de Tom Blyth dans le rôle du jeune Coriolanus Snow, qui s’éprend de Lucy Gray après avoir été son mentor. Le film met également en vedette Josh Andrés Rivera, Peter Dinklage, Jason Schwartzman et Viola Davis.