Nintendo annonce la production d’un film Zelda en live-action

Sony Pictures Entertainment va financer et distribuer le film Zelda en live-action produit par Nintendo et Arad Productions

Produit par Nintendo et Arad Productions, The Legend of Zelda sera réalisé par Wes Ball (The Maze Runner, Phoenix Forgotten, Kingdom of the Planet of the Apes). Le film en live-action sera par ailleurs cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment, dont plus de 50% par la firme Kyoto, tandis que la distribution au cinéma sera assurée par Sony Pictures Entertainment, la filiale de Sony Group Corporation spécialisée dans la production et la distribution de films et de programmes télévisés au cinéma, à la télévision et en streaming.

Après Mario, Nintendo amène Zelda au cinéma

En produisant des contenus cinématographiques issus de ses propres marques, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d’accéder aux univers que la société a développés en dehors de ses consoles de jeux dédiées. En s’impliquant profondément dans la production de films dans le but de faire “naître des sourires” sur les visages des gens par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre.

Shigeru Miyamoto, responsable créatif chez Nintendo, a déclaré :

Cela fait maintenant plusieurs années que nous travaillons sur une adaptation de The Legend of Zelda en prises de vues réelles avec Avi Arad qui a produit de nombreux films à grand succès. J’ai demandé à Avi-san de se joindre à moi pour produire ce film, et nous avons maintenant officiellement commencé le développement de celui-ci, avec Nintendo en tant qu’acteur principal du projet. Il faudra du temps avant qu’il ne soit achevé, mais j’espère que vous avez hâte de le voir.