Le nouveau film du Studio Ghibli, The Boy and the Heron, arrive en Amérique du Nord à la fin de l'année. Aucun mot, pour l'heure, pour l'Europe et la France.

Le premier film de Hayao Miyazaki en dix ans, et son dernier, semble-t-il, a été diffusé au Japon tout récemment – sans le moindre marketing du Studio Ghibli -. Peu après, Gkids annonçait avoir acquis les droits d’exploitation du film d’animation pour l’Amérique du Nord. Intitulé Kimitachi wa Do Ikiruka (ou How Do You Live) au Japon, la sortie internationale utilisera le titre The Boy and the Heron. Gkids précise que le film arrivera en Amérique du Nord “plus tard cette année”.

On ne sait que très peu de choses de ce nouveau film, mais Gkids le décrit comme “une histoire originale écrite et réalisée par Hayao Miyazaki”. Le cofondateur du Studio Ghibli, Toshio Suzuki est à la production, avec une bande originale signée par le grand Hoe Hisaishi. Si, au Japon, ce film a eu droit à une sortie en IMAX (ainsi que Dolby Atmos, Dolby Cinema et DTS:X), nul ne sait s’il en sera de même aux États-Unis et encore moins en Europe, si le film doit arriver sur le vieux continent.

Aux États-Unis, le film ne devrait pas avoir droit à davantage de promotion qu’il n’en a eu au Pays du Soleil Levant. Gkids explique qu’il suivra la “décision sans précédent” du Studio Ghibli de lancer le film au Japon sans la moindre image, trailer, publicité ou information publicitaire avant la grande première dans les salles obscures. Toshio Suzuki attribue cette décision à la volonté d’honorer une autre ère tout en souhaitant faire fonctionner l’imagination. “Une affiche et un titre – c’est tout ce que nous avions quand nous étions enfants. J’ai adoré essayer d’imaginer de quoi pouvait parler un film et je voulais retrouver ce sentiment”, déclarait Toshio Suzuki à NHK.

Gkids a distribué pour l’Amérique du Nord les versions des précédents films de Hayao Miyazaki, y compris Le Conte de la princesse Kaguya, Souvenirs de Marnie et La Colline aux coquelicots, entre autres. Le producteur et distributeur vieux de 15 ans compte déjà 12 nominations aux Oscars pour le meilleur film d’animation. “Hayao Miyazaki est une légende vivante du cinéma, comme le prouve son Oscar pour Le Voyage de Chihiro et ses deux nominations pour Le Château ambulant et Le vent se lève“, écrivait David Jesteadt, président de Gkids, dans un communiqué de presse. “Cela fait 10 ans que le monde a vu le dernier film de Miyazaki-san et Gkids est extrêmement fier et honoré de pouvoir dévoiler son dernier et tant attendu chef-d’œuvre en Amérique du Nord.”