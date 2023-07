Le dernier film de Hayao Miyazaki sera le premier du Studio Ghibli en IMAX. Mais y aura-t-on droit en France ?

Le dernier film de Hayao Miyazaki, intitulé How Do You Live?, sortira dans les salles de cinéma IMAX. Cette sortie marquera une grande première pour l’artiste ainsi que le studio d’animation qu’il a cofondé il y a presque quarante ans maintenant. Si l’on en croit une information de Anime News Network, le film sera aussi compatible Dolby Atmos, Dolby Cinema et DTS:X lors de sa sortie au Japon le 14 juillet.

Le dernier film de Hayao Miyazaki sera le premier du Studio Ghibli en IMAX

Comme Gizmodo l’explique, les précédents films du Studio Ghibli n’ont pas eu droit au traitement IMAX pendant leur exploitation au cinéma. Lorsque vous ajoutez à cela le fait que How Do You Live? est censé être le chant du cygne de Hayao Miyazaki, ou tout du moins est-ce ce qu’il affirme aujourd’hui, vous avez là tous les ingrédients pour un événement cinématographique absolument immanquable.

Ceci étant dit, il y a actuellement un petit grain de sable : le film n’a pas encore de date de sortie à l’internationale et nul ne sait, à ce stade, si les distributeurs pourront lui accorder leurs écrans IMAX lorsqu’il sera disponible, si l’est, bien évidemment, en dehors du Japon. Ces dernières semaines, la disponibilité des écrans IMAX a été source de conflits à Hollywood, avec Tom Cruise qui aurait tenté de convaincre les salles de diffuser Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One plutôt que le Oppenheimer de Christopher Nolan.

Mais y aura-t-on droit en France ?

Les détails concernant How Do You Live? sont encore très minces. Le Studio Ghibli n’a pas publié le moindre trailer ni acheté le moindre spot publicitaire. Pour être même tout à fait exact, la seule promotion qui a été faite jusqu’alors pour How Do You Live? est l’affiche dévoilée par le studio le mois dernier. Ce film est une création originale, mais il reprend le titre du roman de 1937 de Genzaburo Yoshino. Dans plusieurs interviews, Hayao Miyazaki expliquait que ce livre joue un grand rôle dans la vie du protagoniste de son film.