Zen – Grogu and Dust Bunnies, le court-métrage d’animation de Studio Ghibli pour Lucasfilm

La collaboration entre Lucasfilm et Studio Ghibli prend la forme d'un court-métrage d'animation dessiné à la main se focalisant sur Grogu, le fameux Baby Yoda de la série télévisée The Mandalorian.

Disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ et célébrant le troisième anniversaire de The Mandalorian, le court-métrage d’animation Zen – Grogu and Dust Bunnies est réalisé par Katsuya Kondo (Devilman, Princess Mononoke, The Secret World of Arrietty) de Studio Ghibli et supervisé par Hayao Miyazaki (Porco Rosso, Spirited Away, The Wind Rises). Le compositeur Ludwig Goransson (Black Panther, Tenet, Venom, Oppenheimer) s’est occupé de la bande-son.

Zen – Grogu and Dust Bunnies, an Original short, is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QrG8OPmpBF — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) November 12, 2022

Grogu et la rencontre des Susuwatari en anime avec Studio Ghibli

En plus de mettre en avant Grogu, le court-métrage d’animation de trois minutes s’attardera également sur les Susuwatari, des petites créatures qui ont rencontré le jeune Grogu, sensible à la Force, alors qu’il était en pleine méditation. Elles se mirent à rebondir et à se balancer autour de lui, jusqu’à ce que l’une d’elle atterrisse finalement sur sa tête, le sortant de sa méditation avant de plonger dans une flaque d’eau en contrebas.

Grogu, lui-même tombé dans la flaque après avoir éternué, s’est retourné pour voir les Susuwatari qui l’observaient, avant de commencer à s’éloigner. Elles le suivirent, le poussant à les fuir jusqu’à ce qu’il se retourne et heurte une des créateurs. Ayant maintenant toute l’attention de Grogu, ces dernières se mirent à danser devant lui, avant de lui offrir une fleur, qu’il accepta en s’inclinant pour le remercier. Les Susuwatari se sont alors empilés autour de l’enfant, qui a ensuite dessiné un symbole circulaire dans l’air avec son doigt.