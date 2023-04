Lush s’associe au film Super Mario Bros. de Nintendo pour le bonheur de votre bain

Lush dévoile une collection limitée de produits pour le bain autour de Super Mario Bros. Le Film. Les fans auront bien du mal à ne pas craquer

Le lancement d’un nouveau contenu dans une licence très populaire est souvent l’occasion de voir apparaître des collaborations. Certaines font tout à fait sens, d’autres sont pour le moins insolites, ou inattendues. C’est le cas de celle qui nous intéresse aujourd’hui. Lush s’associe au film Super Mario Bros. de Nintendo + Illumination pour lancer une gamme de produits en édition limitée qui devrait faire le bonheur de votre bain.

Lush est une entreprise de cosmétiques frais et fabriqués à la main. Avec cette collection exclusive de produits, nul doute que les fans du plus célèbre des plombiers italiens seront aux anges… en plus de sentir bon ! Dans cette gamme absolument unique, on trouve notamment un spray corporel Princesse Peach, des gels douche Mario et Luigi et même une bombe de bain “surprise” mystère, Question Block, avec des savons aux super-pouvoirs cachés à l’intérieur ! Pas mal, non ?

Cette collection Lush X Super Mario Bros. Le film est proposée en exclusivité dans les magasins Lush, sur l’application dédiée et en ligne. Au total, pas moins de 8 produits, en édition limitée.

Les fans auront bien du mal à ne pas craquer

Le premier est le Question Block, 18 €, avec, à l’intérieur, un savon à collectionner, chacun avec son propre parfum et son propre parfum. Six à collectionner. Les gels douche Mario ou Luigi, eux, se déclinent en trois volumes : 10 € les 100 g, 20 € les 250 g, 33 € les 500 g. Le gel douche rouge Mario est parfumé au cube de cola et contient du jus de grenade purifiant. Le gel douche Luigi, vert fluorescent, est quant à lui parfumé à la pomme et à l’absolu de rose.

Il y a aussi le Golden Coin, 7 €, un savon au parfum très apprécié “Honey I Washed the Kids” de la marque, ainsi que deux gelées de douche, directement inspirées de Princesse Peach et Bowser, parfumées à la pêche et à l’ananas, ainsi qu’au parfum “Fireside” de Lush. Comptez 8,50 € les 100 g ou 16 € les 240 g.

La Princesse Peach a aussi droit à un Spray Corporel dédié, 40 €, mélange de pêche et d’ananas.

Si vous avez du mal à choisir et/ou que vous voulez plusieurs produits, vous pouvez aussi créer votre propre coffret mystère – à partir de 4 € – en ajoutant vos produits dans une boîte jaune emblématique de Question Block.