Le pack de démarrage Peach est un super ajout dans la gamme Lego Super Mario

Le pack de Démarrage Peach Lego est très réussi et il s'intègre parfaitement avec tous les autres.

Trois ans plus tard, la gamme Lego Super Mario se porte encore très bien, et la marque vient (enfin) d’ajouter la Princesse Peach à sa collection, ne cessant de multiplier les extensions depuis son lancement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que chaque set, ou presque, apporte vraiment quelque chose, aux fans de la première heure, comme aux plus jeunes. Et ce n’est pas l’introduction de Peach qui viendra inverser la tendance.

Le pack de Démarrage Peach Lego est très réussi

Le Pack de Démarrage Les Aventures de Peach qui avait été annoncé l’année dernière le 10 mars (le “Mar10 Day”), est disponible depuis le mois d’août. À 45 €, il est proposé au même tarif que les packs de démarrage Mario et Luigi, mais vous trouverez plus facilement ces derniers à des tarifs promotionnels dans la mesure où ils sont plus anciens. Mis à part la figurine Peach avec Bluetooh, le pack propose aussi un Lemmy et un Toad jaune. Lorsque Peach est positionnée dans le fauteuil et qu’on la pousse, elle récupère des “pièces” à chaque fois qu’elle passe devant le capteur.



Et il s’intègre parfaitement avec tous les autres

Comme les figurines Mario et Luigi, Peach est équipée d’yeux LED et d’un petit écran sur sa poitrine. Ses yeux sont très expressifs, assez étranges pourraient dire certains, mais de la même manière que ce à quoi l’on aura droit dans le film Super Mario Bros., finalement. Le dessous de sa robe peut aussi s’enlever, pour pouvoir en profiter dans d’autres packs, notamment avec le costume de Peach Chat.

Le pack Peach est en vente un peu partout, notamment sur Amazon au tarif de 45 €. Les mêmes du programme Lego VIP, eux, peuvent doubler les points en achetant avant le 12 mars (demain, donc). Faites vite !