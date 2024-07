Lego sort un set « Les Dents de la mer » en août pour revivre le face-à-face final sur le bateau de Quint

La société a également publié un mini-film Lego "Les Dents de la mer" de 90 secondes.

TL;DR Nouveau set Lego Les Dents de la mer qui sera commercialisé cet été.

Le set comprend le bateau, le requin et les mini-figurines des protagonistes.

Disponible au grand public le 6 août pour 150$.

Une icône du cinéma revient en format Lego

Si vous ne le saviez pas encore, l’été sera marqué par le grand retour d’une icône du cinéma : Les Dents de la mer, plus connu sous son titre original, Jaws. Mais cette fois, le retour ne se fera pas sur grand écran, mais en format Lego.

Cap sur l’aventure avec le nouveau set Lego Les Dents de la mer



Pour le plus grand plaisir des fans, la célèbre firme de jouets a récemment dévoilé son set Les Dents de la mer. Comptant au total 1497 pièces, ce set n’offrira rien de moins que le célèbre bateau l’Orca, le requin, sans oublier les mini-figurines des protagonistes : Martin Brody, Matt Hooper et Sam Quint. Des accessoires clés comme un harpon et des tonneaux jaune vif complèteront le décor, pour une immersion totale.

En supplément, une base « océan » permettra de mettre en scène le célèbre requin, de façon à le faire attaquer le bateau. Une autre option serait de présenter le requin et le bateau séparément. « You’re gonna need a bigger boat, » ces célèbres mots du film seront, eux aussi, immortalisés sur une des tuiles de l’ensemble.

Accessible dès à présent pour les Insiders !

Le set sera commercialisé dès le 6 août prochain, au prix de 150$. Cependant, les adhérents au programme de fidélité Lego Insiders pourront se le procurer dès le 3 août.

Un classique du cinéma à domicile

L’histoire a marqué des générations : l’affrontement intense entre un groupe de chasseurs de requins désorganisés et un grand requin blanc dévorant les humains. Cette histoire a été plus conviviale et n’a jamais été aussi accessible. Prenez part à l’aventure avec le nouveau set Lego Les Dents de la mer, un véritable trésor pour les amateurs de cinéma et de construction !