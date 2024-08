Dès le 1er Janvier, les premiers sets Lego « Mario Kart » lanceront leurs carapaces !

Des sets "Animal Crossing" sont également prévus pour sortir le même jour.

Lego surprend avec Mario Kart dès le nouvel an

Dès l’aurore 2025, les fans de Mario Kart et de Lego pourront combiner leurs deux passions. C’est une nouvelle excitante que Lego a récemment annoncée : la sortie de sets Mario Kart, attendus, mais pas si tôt, dès le premier janvier.

Des personnages iconiques et des fonctionnalités captivantes

Ces sets magnifiquement conçus récupèrent directement l’essence du célèbre jeu vidéo. On y retrouve les versions constructibles des personnages iconiques tels que « Yoshi, Peach, Baby Mario et Donkey Kong ». De plus, les sets vont au-delà de nos espérances avec des karts tirés des jeux récents, équipés de voiles de parapente, de motos et capables de tirer des carapaces vertes ou rouges. Certains personnages vont même jusqu’à jouer de la musique et des sons de cette série de courses légendaire.

Des packs variés pour tous les goûts

La collection de départ se compose de six sets. Parmi ceux-ci, on trouve notamment un set de Yoshi bleu (133 pièces) avec une moto à l’image du personnage, ou un set emblématique de Mario (174 pièces) comprenant un kart rouge et Toad déguisé en membre de l’équipe des stands.

En tête de ces sets, le Grand Prix (832 pièces) se détache du lot. Il inclut une grille de départ, trois karts et quatre personnages. Ces sets seront disponibles à des prix variés, allant de 15$ pour le set Yoshi mentionné précédemment à 80$ pour le Grand Prix.

Lego et le monde du gaming : une alliance qui se renforce

Avec cette nouvelle annonce, Lego confirme sa volonté de renforcer sa présence dans l’univers des jeux vidéo. En effet, en plus de ces sets Mario Kart, l’entreprise danoise a dévoilé des sets Animal Crossing, également disponibles dès le premier janvier. Ces dernières années, on a pu observer une nette progression de sets en lien avec le gaming tels que des sets traditionnels Mario, Zelda, Fortnite, et bien d’autres encore.