Des briques Lego en poussière de météorite exposées dans certaines boutiques

Cette initiative vise à évaluer l'efficacité de la poussière lunaire en tant que matériau de construction sur la lune.

Tl;dr Lego et l’ESA fabriquent des briques à partir de poussière de météorites.

Ce projet vise à utiliser la poussière lunaire pour construire des structures lunaires.

La poussière d’une vieille météorite a été utilisée pour imprimer en 3D les briques Lego.

La première base lunaire permanente de l’humanité pourrait voir le jour dans les années 2030.

De la poussière de météorites à Lego

Parmi les nombreux sets Lego représentant des astronautes, voici maintenant des briques conçues à partir de ce que ces derniers découvrent dans l’espace. La célèbre entreprise danoise de briques s’est associée à l’Agence spatiale européenne (ESA) pour créer des pièces Lego avec de la véritable poussière de météorite. Ces étonnantes pièces se retrouvent exposées jusqu’au 20 septembre dans de nombreuses boutiques Lego, y compris le magasin de Paris.

Un projet ludique et scientifique

Bien que ce projet soit plutôt amusant, il ne s’agit pas seulement de s’amuser. Il traduit une démonstration concrète de la manière dont les astronautes pourraient utiliser du régolithe lunaire pour construire des structures sur la Lune. Il faut considérer l’énergie et les coûts financiers colossaux pour transporter des matériaux de construction depuis la Terre jusqu’à la Lune. Ce serait une véritable révolution de pouvoir construire intégralement à partir de matériaux déjà disponibles sur la Lune.

La surface de celle-ci est recouverte d’une couche de roches et de minéraux, le régolithe lunaire. Depuis longtemps, on envisage de recourir à ce type de régolithe pour ériger nos premières colonies hors du monde. Ces matières sont disponibles en abondance et plusieurs méthodes prospectives pourraient permettre de les transformer en matériaux de construction. Après tout, l’humanité utilise la terre, le sol et le sable pour construire des structures depuis des millénaires.

Fabrication de briques lunaires

Toutefois, le régolithe lunaire est peu présent sur Terre pour réaliser des expériences. Les scientifiques de l’ESA ont donc créé leur propre régolithe en broyant une très vieille météorite. La poussière issue de cette météorite a été transformée en un mélange utilisé pour l’impression 3D des pièces Lego. “Personne n’a construit de structure sur la Lune, c’était donc formidable d’avoir la flexibilité d’essayer toutes sortes de designs et de techniques de construction avec nos briques spatiales. C’était à la fois amusant et utile pour comprendre scientifiquement les limites de ces techniques”, déclare Aidan Cowley, scientifique à l’ESA.

Par ailleurs, l’humanité se rapproche de plus en plus de sa première base lunaire réelle. En effet, la NASA collabore avec l’Agence spatiale italienne et la société Thales Alenia Space pour la construction du premier avant-poste humain permanent sur la Lune, bien que cela n’arrivera pas avant au moins les années 2030.