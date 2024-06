La sonde Voyager 1 de la NASA, vieille de 47 ans, est de retour aux affaires après des mois de problèmes techniques

Depuis novembre dernier, Voyager 1 a commencé à transmettre des données illisibles.

Tl;dr La sonde Voyager 1 de la NASA a été réparée après sept mois de problèmes techniques.

En novembre 2023, elle a commencé à envoyer des données inintelligibles depuis plus de 15 milliards de miles de la Terre.

Un problème de mémoire corrompue dans l’ordinateur de la sonde a été identifié et résolu.

Maintenant, tous les instruments de Voyager 1 sont de nouveau opérationnels et envoient des données lisibles.

La sonde Voyager 1 de la NASA, dressant fièrement après les défis

Après sept longs mois de difficultés techniques, les ingénieurs de la NASA ont réalisé l’exploit remarquable de remettre en pleine condition de marche la sonde Voyager 1, résolument aguerrie par le temps et l’espace.

Un signal lointain mais indéchiffrable

Depuis novembre 2023, Voyager 1, qui s’éloigne à plus de “15 milliards de miles de la Terre”, a commencé à renvoyer des données étranges et illisibles. Tandis que la sonde semblait recevoir et exécuter des commandes sans problème, elle a commencé à envoyer un flot de données scientifiques et techniques qui ont laissé les scientifiques dans l’expectative.

Triomphe de la persévérance et du savoir-faire technique

Les équipes de la NASA ont commencé à décortiquer ce problème, déterminant en avril que la source des dysfonctionnements provenait d’une mémoire corrompue dans l’ordinateur du “sous-système de données de vol (FDS)” de la sonde.

Restauration complète des instruments

Les ingénieurs sont parvenus à rétablir l’envoi de données scientifiques à partir de deux des instruments de la sonde. À présent, les quatre instruments de Voyager 1 sont à nouveau opérationnels et renvoient des données lisibles, annonce la NASA avec fierté.

La longévité et la robustesse de Voyager 1, lancée en 1977, sont un véritable témoignage de l’ingéniosité humaine. Et c’est avec une capacité restaurée que la sonde continue sa mission directe d’étude de l’espace interstellaire.