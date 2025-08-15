Les métiers du futur selon Sam Altman

L’avenir du travail pourrait bien se jouer entre intelligence artificielle et exploration spatiale.

L’avenir du travail : l’ère IA et conquête spatiale

La vision portée par Sam Altman, PDG d’OpenAI, ne manque pas de surprendre : à l’horizon 2035, il imagine les jeunes diplômés de la génération Alpha quittant l’université pour rejoindre non pas un bureau traditionnel, mais… une mission spatiale. Selon lui, ces nouveaux professionnels pourraient se lancer dans des carrières à la croisée de l’exploration spatiale et de l’intelligence artificielle, accédant à des postes « complètement nouveaux, passionnants et très bien rémunérés. »

Pour étayer cette prédiction, Sam Altman insiste sur le bouleversement structurel que représente l’IA. Loin de se limiter à une simple automatisation, elle redéfinirait entièrement le marché du travail, ouvrant la voie à des opportunités jusque-là inimaginables. Ainsi, il n’est plus utopique d’envisager qu’un diplômé parte travailler sur un projet minier… en orbite autour d’un astéroïde.

Méfiance et débats autour de la révolution IA

Cette perspective ne fait toutefois pas consensus. Plusieurs figures majeures du secteur technologique expriment des réserves quant à cette transition accélérée. Pour Mo Gawdat, ex-dirigeant de Google X, l’IA risque d’éliminer près de la moitié des emplois qualifiés débutants dans les cinq prochaines années, ce qui pourrait rendre le marché particulièrement instable pour les nouvelles générations. Autre voix prudente, celle de Dario Amodei, PDG d’Anthropic, qui prévient que si l’automatisation entraînera une vague massive de chômage, elle pourrait aussi – paradoxe notable – prolonger la durée de vie humaine.

En contraste, certaines personnalités voient plutôt dans cette révolution une source d’émancipation. Lors du dernier sommet annuel du Milken Institute Global Conference, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a ainsi encouragé chacun à envisager l’IA comme un « tuteur et collaborateur capable de révéler des talents insoupçonnés. »

Nouveaux horizons pour les générations futures ?

Derrière les discours prospectifs se posent déjà trois grandes questions :

Nouveaux métiers : Le concept même d'« emploi » semble voué à s'élargir bien au-delà du champ terrestre.

Bouleversement générationnel : Si la génération Alpha pourra en profiter, la transition risque fort d'être chahutée pour les jeunes actifs actuels.

Ajustements sociétaux : Éducation, politique publique et industrie devront anticiper ces mutations pour ne pas subir les transformations à venir.

L’imaginaire rejoint-il bientôt la réalité ?

Entre scepticisme et enthousiasme, difficile aujourd’hui de trancher. Mais une chose est sûre : face à la vitesse fulgurante du progrès en matière d’intelligence artificielle, imaginer demain n’a sans doute jamais été aussi vertigineux — ni aussi nécessaire. Après tout, qui aurait parié que certains métiers pourraient un jour se mesurer en années-lumière ?