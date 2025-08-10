GPT-5 contesté, GPT-4o plébiscité : la leçon d’OpenAI

Le déploiement de GPT-5 a déclenché une vague de critiques, poussant OpenAI à réintroduire GPT-4o.

Tl;dr Le lancement de GPT-5 a suscité une polémique chez les utilisateurs, mécontents de la suppression forcée de GPT-4o.

Face à la pression, OpenAI a rapidement rétabli GPT-4o pour les abonnés Plus, soulignant l’importance du choix des modèles.

L’attachement émotionnel des utilisateurs à GPT-4o montre que l’IA est perçue comme un compagnon, au-delà de la simple performance technique.

L’émotion face à la technologie : quand les utilisateurs tranchent

Depuis des mois, la sortie du nouveau modèle GPT-5 suscitait une véritable attente au sein de la communauté des utilisateurs de ChatGPT. Pourtant, à peine le déploiement officiel lancé – non sans quelques retards –, une vague inattendue de contestations a contraint OpenAI à revoir sa stratégie. En cause : la suppression pure et simple de l’option GPT-4o, remplacée d’office par le tout dernier modèle. Un choix qui n’a pas tardé à provoquer un tollé sur les réseaux sociaux.

Sous pression, OpenAI opère un revirement éclair

À peine vingt-quatre heures après le basculement généralisé vers GPT-5, les réactions négatives fusent. Sur Reddit comme sur le réseau social X (ex-Twitter), les messages affluent : certains évoquent « la perte d’un ami fidèle », d’autres dénoncent le ton « froid et mécanique » du nouveau modèle. Les abonnés menacent même d’annuler leur souscription si l’ancienne version ne réapparaît pas. Devant cette mobilisation inédite, le PDG Sam Altman annonce finalement le retour de GPT-4o, au moins pour les abonnés Plus. Son maintien dépendra toutefois du nombre réel d’utilisateurs souhaitant continuer à s’y connecter.

Derrière la performance, la question de l’attachement

Il apparaît clairement que pour beaucoup, l’efficacité technique ne suffit pas. La relation que nouent certains usagers avec leur assistant virtuel va bien au-delà des simples capacités d’analyse ou de rédaction améliorées promises par GPT-5. Pour eux, la chaleur, l’humour subtil ou encore la fluidité conversationnelle de GPT-4o constituent des aspects irremplaçables. Ce qui surprend dans cette affaire ? Peut-être cette évidence grandissante : aujourd’hui, l’intelligence artificielle s’immisce dans le quotidien jusqu’à devenir un compagnon presque familier.

Pour illustrer cette diversité d’attentes, citons trois enjeux souvent exprimés par les utilisateurs :

L’attachement émotionnel : une IA doit être plus qu’un outil.

une IA doit être plus qu’un outil. L’importance du choix : pouvoir sélectionner son modèle selon ses besoins.

pouvoir sélectionner son modèle selon ses besoins. L’avenir personnalisé : ouvrir la voie à des interactions sur-mesure.

L’expérience utilisateur, priorité renouvelée pour OpenAI

Ce retour en arrière aussi rapide qu’inhabituel marque peut-être un tournant : en matière d’IA générative, ce sont désormais les préférences individuelles qui priment. La start-up américaine se positionne ainsi comme attentive à sa communauté – quitte à faire passer l’innovation brute au second plan lorsqu’elle heurte la sensibilité de ses fidèles. Désormais, pour les abonnés Plus, alterner entre puissance et convivialité devient possible : rester à la pointe tout en retrouvant une voix familière.