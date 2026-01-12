ChatGPT et la collecte de données sous le feu des tribunaux

Même désidentifiées, les conversations des utilisateurs sont désormais au centre d’enjeux juridiques et de vie privée.

Tl;dr Un tribunal américain a ordonné à OpenAI de remettre 20 millions de logs de conversations de ChatGPT dans un procès sur les droits d’auteur, soulevant des questions sur la vie privée.

Malgré la politique d’effacement après 30 jours, certaines données peuvent être conservées indéfiniment si la loi l’exige ou si elles sont « désidentifiées ».

Pour protéger leurs informations, les utilisateurs peuvent se tourner vers des modèles IA locaux ou des services « no-log », limitant le stockage de données personnelles.

Des logs remis à la justice

Le récent ordre imposé à OpenAI, créateur de ChatGPT, de fournir 20 millions de journaux de conversations à un tribunal américain dans le cadre d’un procès sur les droits d’auteur, vient bousculer l’univers des technologies d’intelligence artificielle. Bien que ces logs soient supposément « désidentifiés », cette décision soulève d’importantes interrogations quant au respect de la vie privée des utilisateurs et au manque de clarté autour des politiques de conservation des données.

Entre conservation des données et flou juridique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : initialement, le tribunal réclamait jusqu’à 120 millions de conversations sauvegardées par OpenAI. La société affirme effacer les discussions après 30 jours, mais il subsiste une incertitude persistante. La politique officielle précise que si les échanges sont « désidentifiés » ou qu’une obligation légale le justifie, ils peuvent être conservés indéfiniment. Ce point avait déjà été mis en lumière lors du procès avec le New York Times, où l’entreprise s’était vue ordonner de garder certains contenus « indéfiniment ». Selon l’expert en cybersécurité Dr Ilia Kolochenko (ImmuniWeb), ce cas illustre parfaitement que, quelle que soit la configuration choisie par l’utilisateur, ses interactions peuvent un jour finir comme pièce à conviction devant un tribunal.

L’exemple contrasté des VPN : log ou zéro log ?

À titre de comparaison, les fournisseurs de VPN – tels que Private Internet Access ou encore Windscribe, souvent confrontés à la justice – adoptent généralement une stricte politique « no-logs ». Cette approche garantit qu’aucune donnée identifiable (adresse IP, historique…) n’est stockée ni partagée. Certaines entreprises vont même jusqu’à faire auditer leurs pratiques par des tiers ou publier des rapports réguliers. On retiendra surtout deux distinctions majeures :

No-logs : peu ou pas d’informations personnelles conservées.

peu ou pas d’informations personnelles conservées. Zéro-log : aucune donnée collectée, pratique rare mais idéale.

S’informer et protéger ses données : quelles solutions ?

Si renoncer totalement aux chatbots IA paraît irréaliste dans un monde où ces outils envahissent tous les secteurs, quelques alternatives existent. Les modèles locaux – tels que ceux proposés par Lumo (Proton) ou intégrés au navigateur Opera – traitent les requêtes directement sur votre appareil sans transit par un serveur distant. Résultat : aucune donnée sensible ne quitte votre environnement. Toutefois, ces solutions demeurent moins puissantes et exigent davantage d’entretien technique.

Face à la collecte massive (jusqu’à 90% des types de données utilisateurs), la vigilance reste donc cruciale. Lire attentivement les politiques de confidentialité avant d’utiliser tout outil demeure une nécessité absolue pour préserver sa vie privée à l’heure où la frontière entre innovation et surveillance semble plus poreuse que jamais.