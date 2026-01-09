ChatGPT Health : l’IA au service de votre santé

Les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais relier dossiers médicaux et applications fitness pour mieux préparer leurs rendez-vous.

Tl;dr OpenAI crée un espace dédié pour l’accompagnement santé, séparé des discussions générales.

Les utilisateurs peuvent intégrer leurs dossiers médicaux et apps fitness pour des réponses adaptées à leur situation.

Les données sont chiffrées, privées et l’outil complète l’accompagnement médical sans remplacer un professionnel.

Un nouveau virage pour OpenAI : ChatGPT Health arrive

En lançant officiellement ChatGPT Health, OpenAI franchit aujourd’hui une étape déterminante dans le domaine de la santé connectée. Cette initiative marque une évolution stratégique majeure : après avoir accueilli plus de 230 millions de questions santé chaque semaine sur sa plateforme, l’entreprise choisit désormais de distinguer clairement l’accompagnement médical des discussions plus généralistes. Un signe, sans doute, d’une responsabilité croissante face à la place prise par l’IA dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Une gestion personnalisée et sécurisée des données médicales

Désormais, grâce à cet espace dédié au sein de la barre latérale, il devient possible d’intégrer directement ses propres données médicales à ses échanges avec l’IA. Pour les utilisateurs américains, une alliance avec b.well permet même de relier en toute sécurité leurs dossiers médicaux électroniques. Plusieurs fonctionnalités sont alors proposées, parmi lesquelles :

Uploader et analyser des comptes-rendus médicaux ou résultats d’examens ;

Synchroniser des applis fitness comme Apple Health, MyFitnessPal ou Peloton ;

Mieux préparer ses rendez-vous médicaux ou décrypter son historique de santé.

Dans cette optique, les réponses générées par l’IA s’appuient enfin sur la réalité individuelle de chaque patient — loin des conseils standards issus du « vide ». Toutefois, ces nouveautés ne signifient pas que l’assistant se substitue à un médecin : pas question ici d’établir un diagnostic ou de traiter une maladie.

Sécurité, confidentialité et limites assumées

Pour rassurer quant à la sensibilité des informations traitées, OpenAI insiste sur plusieurs points forts. Aucune conversation n’alimente les modèles d’apprentissage automatique ; toutes les données sont chiffrées et isolées du reste des chats habituels. Par ailleurs, ce service a vu le jour après deux ans de développement en collaboration avec plus de 260 médecins issus du monde entier. Il s’agit donc bien d’un outil destiné à soutenir la préparation et la compréhension — non à remplacer le praticien.

Lancement progressif et perspectives internationales

Pour le moment, seuls certains utilisateurs – hors Espace économique européen, Suisse et Royaume-Uni – peuvent accéder à ce nouveau service via les offres Free, Go, Plus ou Pro. D’autres intégrations spécifiques (par exemple avec Apple Health) restent réservées aux États-Unis ou nécessitent un appareil iOS. L’ouverture plus large devrait suivre « dans les prochaines semaines ».

Si cette avancée interpelle quant à la confiance que chacun accordera à une IA pour gérer ses données personnelles aussi sensibles que sa santé, elle témoigne surtout d’un engagement inédit : accompagner chacun dans le décryptage de sa propre réalité médicale… tout en rappelant que rien ne remplacera jamais un professionnel en chair et en os.