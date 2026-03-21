ChatGPT, Codex et le navigateur OpenAI réunis dans une super app

La future application combinera tous les outils majeurs d’OpenAI avec des fonctions automatisées, permettant d’exécuter des tâches complexes sans supervision humaine.

Tl;dr OpenAI développe une application tout-en-un pour ordinateur, regroupant ChatGPT, son navigateur et Codex.

Fidji Simo et Greg Brockman pilotent ce projet pour simplifier l’offre, recentrer les ressources et se concentrer sur des usages orientés productivité.

La nouvelle application intégrera des fonctions d’agentic AI capables d’automatiser des tâches informatiques et analytiques, visant à optimiser l’efficacité des utilisateurs professionnels.

OpenAI réorganise ses produits autour d’une « super app »

Une nouvelle dynamique s’installe chez OpenAI. Selon les informations relayées par le Wall Street Journal et CNBC, la société planche actuellement sur le développement d’une application tout-en-un pour ordinateur, rassemblant ChatGPT, son navigateur et l’application Codex. Ce regroupement stratégique a pour but de rationaliser l’accès à ses différents services, mais aussi d’optimiser l’allocation de ses ressources internes.

Un changement de cap piloté par Fidji Simo

À la manœuvre, on retrouve la cheffe des applications de la société, Fidji Simo, épaulée par le président d’OpenAI, Greg Brockman. Tous deux coordonnent ce chantier ambitieux, qui promet une refonte profonde du portefeuille applicatif. La feuille de route prévoit également que Fidji Simo accompagne les équipes marketing lors du lancement public de cette nouvelle application. Si aucune date officielle n’a encore été communiquée, le ton est donné : accélérer et clarifier l’offre.

Simplification et recentrage au cœur du projet

Dans une note interne consultée par le WSJ, Fidji Simo a reconnu que la multiplication des applications avait dispersé les efforts de l’entreprise, nuisant à la qualité attendue. Elle précise ainsi : « Cet éparpillement nous ralentissait et compliquait l’atteinte de nos objectifs qualitatifs ». Lors d’une réunion générale avec les salariés, elle a souligné que la société entend désormais se concentrer fortement sur des cas d’usage orientés vers la productivité.

Ce recentrage n’est pas anodin : il marque une volonté affichée d’éviter toute distraction alors que certains paris technologiques, comme Codex, montrent enfin des résultats concrets. À ce sujet, Fidji Simo confiait récemment sur le réseau social X : « Quand une innovation prend vraiment, il est crucial d’y investir sans se disperser. Je me réjouis que nous saisissions cette opportunité. »

L’intelligence artificielle au service de l’automatisation avancée

Si le calendrier reste flou, les ambitions techniques sont déjà posées. Cette future application intégrera des fonctionnalités dites d’agentic AI, capables non seulement de prendre des décisions mais aussi d’exécuter diverses tâches informatiques, rédaction logicielle ou analyse de données, sans supervision humaine significative.

Dans cette perspective, voici ce que l’on peut attendre :

Simplification marquée de l’expérience utilisateur via une seule interface .

. Mise en avant des usages professionnels à forte valeur ajoutée .

. Nouvelles capacités automatisées pour gagner en efficacité.

De toute évidence, ce virage vise à placer OpenAI comme un acteur incontournable sur le terrain des solutions intelligentes tout-en-un pour les utilisateurs professionnels.