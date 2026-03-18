OpenAI renforce ChatGPT avec une version plus rapide et plus accessible

En lançant GPT-5.4 mini pour le chatbot et GPT-5.4 nano pour l’API, OpenAI élargit les usages de l’IA générative auprès du grand public et des professionnels.

Tl;dr OpenAI lance GPT-5.4 mini et GPT-5.4 nano, élargissant son offre quelques semaines après la version principale.

GPT-5.4 mini devient accessible aux utilisateurs gratuits (et aux abonnés quand leur quota est atteint), avec de bonnes performances en raisonnement, multimodalité et vitesse.

GPT-5.4 nano est destiné aux développeurs via l’API, optimisé pour la rapidité et le faible coût dans des tâches techniques spécifiques.

L’arrivée de GPT-5.4 mini bouscule l’offre d’OpenAI

À peine quelques semaines après le lancement de son modèle phare, GPT-5.4, la société américaine OpenAI s’est illustrée en enrichissant son catalogue avec deux nouvelles déclinaisons : GPT-5.4 mini et GPT-5.4 nano. Si la première mouture visait avant tout les professionnels de la programmation ou de l’analyse de données, cette actualisation change la donne pour des profils plus variés.

Des performances accessibles aux utilisateurs gratuits

Pour beaucoup, la véritable nouveauté réside dans l’ouverture du modèle GPT-5.4 mini aux usagers du service gratuit ou de l’offre Go. Désormais, sélectionner « Pensée » dans le menu plus du chatbot ChatGPT permet d’accéder à cette version réduite mais robuste. Les abonnés payants, quant à eux, verront ce modèle prendre le relais automatiquement lorsque leur quota d’utilisation du modèle complet sera atteint.

Sur le plan technique, GPT-5.4 mini n’a pas à rougir : il rivalise avec son grand frère sur plusieurs points cruciaux comme le raisonnement, l’interprétation multimodale — autrement dit sa capacité à analyser images et sons — ainsi que la manipulation d’outils numériques. Plus frappant encore : sa rapidité d’exécution double celle de la génération précédente, tout en conservant une qualité notable.

Nano : l’efficacité pour les développeurs

Côté développeurs, c’est plutôt le modèle GPT-5.4 nano qui suscite les discussions. Conçu pour exceller dans des tâches telles que la classification ou l’extraction de données là où rapidité et économie priment, il ne figure pas au sein du chatbot destiné au grand public. Sa destination exclusive : l’API OpenAI, ce qui encourage une utilisation déléguée à des agents autonomes.

Voici ce que retiennent les développeurs à propos de GPT-5.4 nano :

Dédié aux applications nécessitant vitesse et coût minimal .

. Tarif compétitif : à partir de 0,20 dollars par million de jetons traités .

. Pensé pour déléguer certaines tâches via des agents IA avancés.

Nouvelles perspectives d’usage pour ChatGPT

Si chaque évolution technologique amène son lot d’incertitudes, difficile de ne pas y voir un signe supplémentaire du positionnement offensif d’OpenAI. Avec ces nouveaux modèles adaptés aussi bien au grand public qu’aux experts techniques, l’entreprise confirme sa volonté d’étendre la palette des usages possibles autour de ses outils basés sur l’intelligence artificielle générative.