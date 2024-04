L’un de ces véhicules lunaires conceptuels pourrait accompagner les astronautes d’Artemis V de la NASA sur la lune

La NASA a choisi trois entreprises pour travailler sur le développement de leurs véhicules lunaires au cours de l'année à venir.

Tl;dr Trois entreprises – Intuitive Machines, Lunar Outpost et Venturi Astrolab – se disputent l’opportunité d’envoyer leur véhicule lunaire en soutien aux prochaines missions Artemis de la NASA.

La NASA choisit un véhicule pour les missions lunaires jusqu’en 2039, pouvant valoir jusqu’à 4,6 milliards de dollars.

Les véhicules doivent évoluer en mode habité et non habité, et résister aux conditions extrêmes du pôle sud lunaire.

L’usage des véhicules excède le cadre des missions de la NASA, et s’ouvre aux activités commerciales.

Course contre-la-montre pour trois entreprises spatiales

Intuitive Machines, Lunar Outpost, et Venturi Astrolab, trois entreprises aérospatiales, se préparent à combattre pour remporter ce partenariat commercial historique avec la NASA dans le cadre de son vaste et ambitieux programme Artemis pour renvoyer l’Homme sur la lune.

Le prix ? Un partenariat lucratif avec la NASA

Le vainqueur aura un impact considérable sur l’avenir de l’exploration spatiale de la NASA. “Nous utiliserons le véhicule lunaire (LTV) pour voyager vers des endroits que nous ne pourrions autrement atteindre à pied, augmentant notre capacité à explorer et à faire de nouvelles découvertes scientifiques”, a déclaré Jacob Bleacher, scientifique en chef de l’exploration à la NASA. Le contrat du LTV pourrait atteindre jusqu’à 4,6 milliards de dollars.

Intuitive Machines développe le “Moon Racer” et a déjà plusieurs contrats avec la NASA.

développe le “Moon Racer” et a déjà plusieurs contrats avec la NASA. Venturi Astrolab travaille sur un véhicule qu’ils ont baptisé “Flex”.

travaille sur un véhicule qu’ils ont baptisé “Flex”. Lunar Outpost développe un LTV appelé “Lunar Dawn”.

Des critères de sélection bien précis

Le futur LTV doit remplir plusieurs critères non négociables : Il doit pouvoir accueillir deux astronautes et résister aux conditions extrêmes du pôle sud lunaire. Le LTV devra également fonctionner en mode habité et non habité, comme un transporteur et un explorateur télécommandé.

Potentiel commercial du LTV

Alors que les entreprises choisies développeront leurs véhicules, ils auront également la liberté d’utiliser leur LTV pour d’autres activités commerciales lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour des missions de la NASA.