Vue subjective d’une capsule spatiale pendant la rentrée atmosphérique

Varda Space Industries a équipé sa capsule W-1 d'une caméra pour filmer sa première mission de rentrée.

Varda Space Industries, dans une avancée technologique remarquable, présente des images inédites du voyage retour d’une capsule spatiale vers la Terre. Depuis sa séparation d’un satellite en orbite jusqu’à son atterrissage mouvementé sur le sol terrestre, les spectateurs sont invités à partager cette odyssée spatiale.

La capsule W-1 atterrit sur le sol de l’Utah Test and Training Range, site militaire américain, le 21 février dernier. “Voici une vidéo de notre capsule qui traverse l’atmosphère à Mach 25, sans rendus, images brutes” a ainsi énoncé l’entreprise sur X tout en partageant des extraits du retour atmosphérique. Cet événement est une première pour une entreprise commerciale, marquant l’aboutissement de presque “huit mois dans l’orbite terrestre”, période d’attente des approbations gouvernementales pour un atterrissage sur le sol américain.

