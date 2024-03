SpaceX construirait des centaines de satellites espions pour le gouvernement américain

Selon les informations de Reuters, SpaceX travaille actuellement sur la conception d'un essaim appelé "Starshield" pour le National Reconnaissance Office du Département de la Défense américain.

Tl;dr SpaceX collabore avec le NRO pour un réseau de satellites espions.

Le projet, appelé Starshield, vise à surveiller constamment la Terre.

Starshield est différent du réseau civil Starlink de SpaceX.

L’implication de SpaceX n’a pas été confirmée officiellement.

SpaceX en partenariat avec le NRO pour un nouveau projet de surveillance spatiale

Selon des informations révélées par Reuters, la société aérospatiale SpaceX a été commissionnée par le Bureau National de Reconnaissance américain (the National Reconnaissance Office – NRO) pour la conception d’un réseau de centaines de satellites espions en orbite basse. Ces derniers seraient capables de fonctionner en essaim afin de suivre des cibles au sol.

Starshield : Une solution de reconnaissance continue

Nommé Starshield, ce réseau aurait la capacité de collecter en permanence des images à travers le monde entier pour le compte du renseignement américain. Il se composera d’imposants satellites d’imagerie destinés à collecter des données et de satellites relais pour les transmettre. Une source anonyme indique que le potentiel de cet outil est tel que “personne ne pourrait se cacher”. Ni le NRO ni SpaceX n’ont confirmé directement l’implication de l’entreprise dans le projet.

SpaceX, un acteur majeur de la défense spatiale

Rappelons que l’automne dernier, il a été rapporté que SpaceX avait remporté un contrat de 70 millions de dollars avec la Force Spatiale pour fournir des communications par satellite dans le cadre de son programme Starshield. Celui-ci semble être distinct de la constellation Starlink de SpaceX, comme l’a précisé Elon Musk, déclarant que Starlink “doit être un réseau civil”, tandis que Starshield serait destiné à des fins gouvernementales et de sécurité nationale.

Entre inquiétudes et fascination

Le projet Starshield, bien que n’ayant pas été confirmé officiellement, suscite à la fois fascination et inquiétude. Fascination pour la prouesse technologique que cela représente et l’aboutissement de ces projets de surveillance et de reconnaissance spatiale. Inquiétude quant au pouvoir que cette capacité de surveillance omniprésente pourrait donner à ceux qui contrôlent l’espace.